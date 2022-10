SEBANYAK 4 pesepakbola gacor AS Roma yang pernah cetak banyak gol di musim perdana bergabung akan dibahas dalam artikel ini. Seperti diketahui, AS Roma merupakan salah satu tim yang disegani di Italia.

Tim berjuluk Giallorossi itu punya catatan apik di kancah domestik. Mereka pun kerap memanaskan persaingan papan atas Liga Italia.

Di balik kehebatan AS Roma, ada sejumlah pemain yang berkontribusi penuh bagi tim asal ibu kota Italia itu. Lantas, siapa saja pemain gacor yang dimaksud itu?

Berikut 4 pesepakbola gacor AS Roma yang pernah cetak banyak gol di musim perdana bergabung:

4. Marco Borriello

Striker asal Italia satu ini sebenarnya sangat hebat, namun tak cukup konsisten dalam menjaga performanya. Ia bergabung dengan AS Roma pada Agustus 2010 silam dengan status pemain pinjaman.

Kedatangannya ke AS Roma, membuat publik Olimpico berdecak kagum. Bagaimana tidak, striker berpaspor Italia ini mampu mencetak 17 gol di musim perdananya bersama AS Roma.

Dari situ, AS Roma mengontraknya secara permanen setahun kemudian. Hanya saja, di musim berikutnya Marco Borriello justru melempem. Ia bahkan hanya mampu mencetak dua gol dan lima assist dari 25 kali pertandingan yang dilakoni pada musim 2011-2012.

Sejak saat itu ia kerap dipinjamkan ke sejumlah klub Italia. Tak kunjung memperlihatkan penampilan apik, ia pun dibuang ke Genoa pada awal 2015.

3. Gabriel Batistuta

Pesepakbola gacor AS Roma yang pernah cetak banyak gol di musim perdana bergabung selanjutnya ada Gabriel Batistuta. Bomber asal Argentina ini datang ke Olimpico pada awal musim 2000-2001.

Kedatangannya ke AS Roma membawa angin segar bagi publik Olimpico. Bagaimana tidak, ia mampu menorehkan total 21 gol di musim perdananya bersama AS Roma.

Selain itu, Gabriel Batistuta juga berhasil mempersembahkan gelar Liga Italia ketiga pada musim 2000-2001. Sayangnya, Gabirel Batistuta tidak bisa konsisten bersama AS Roma. Di musim selanjutnya ia hanya mampu mencetak enam gol saja. Sampai akhirnya ia dibuang ke klub Qatar, Al-Arabi pada 2003.

2. Vincenzo Montella





Pesepakbola kedua dengan torehan gol terbanyak di AS Roma pada musim perdananya adalah Vincenzo Montella. Didatangkan dari Sampdoria pada Juli 1999, Vincenzo Montella menjelma sebagai striker mematikan untuk AS Roma.

Di musim perdananya, ia berhasil mencetak 21 gol dan enam assist selama bermain 41 pertandingan. Pemain yang memiliki kemampuan tembakan kaki kiri ini berhasil menjaga konsistensinya bersama AS Roma.

Sampai di musim 2000-2001, ia berhasil mengantarkan AS Roma juara Liga Italia untuk ketiga kalinya. Begitu pun di musim 2001-2002, ia mampu mempersembahkan gelar Piala Super Italia bagi Giallorossi. Ia pun menghabiskan masa kejayaannya hingga pensiun di AS Roma pada musim 2008-2009.

1. Tammy Abraham





Urutan pertama pesepakbola kedua dengan torehan gol terbanyak di AS Roma pada musim perdananya adalah Tammy Abraham. Tak banyak yang menyangka penyerang asal Inggris ini bisa gacor bermain di tanah Italia.

Tammy Abraham baru saja membela AS Roma pada awal musim 2021-2022. Di bawah asuhan Jose Mourinho pemain satu ini dapat tampil sangat apik di musim perdananya. Padahal performanya di klub lamanya, Chelsea terbilang biasa saja.

Striker 25 tahun ini langsung mencetak 27 gol dalam 53 pertandingan bersama AS Roma di musim perdananya. Bahkan, Tammy Abraham mampu mempersembahkan satu gelar Liga Konferensi Eropa 2021-2022 bagi AS Roma. Sampai saat ini ia masih jadi andalan AS Roma dalam mengarungi musim 2022-2023.