SEBANYAK 5 pemain aktif AS Roma dengan jumlah bermain paling banyak akan diulas dalam artikel ini. AS Roma adalah salah satu klub papan atas yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Italia.

Klub berjuluk Giallorossi ini selalu dikuatkan oleh para pemain andalan di dalam timnya. Akan tetapi, tidak banyak yang memiliki loyalitas tinggi terhadap klub AS Roma.

Hanya terdapat beberapa pemain yang cukup loyal dengan AS Roma. Hal tersebut yang membuat mereka memiliki jumlah bermain paling banyak di klub sepakbola yang satu ini. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain aktif AS Roma dengan jumlah bermain paling banyak.

5. Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo merupakan pemain muda berbakat milik AS Roma. Ia sudah bergabung ke AS Roma dari musim 2018 lalu. Ketika itu, Nicolo Zaniolo diboyong dari Inter Milan dengan harga 5 juta euro atau sekira Rp78 miliar.

Meski usianya masih muda, ia mampu bersaing dan dapat diandalkan di lini serang AS Roma. ia telah bermain sebanyak 119 kali dan telah mencetak 22 gol dan 16 assist selama membela AS Roma.

4. Gianluca Mancini

Perjalanan Gianluca Mancini bergabung ke AS Roma cukup panjang. Pada awalnya, Gianluca Mancini hanya sebagai pemain pinjaman dari Atlanta pada 2019.

Ia diboyong AS Roma sebesar 23 juta euro atau sekira Rp365 miliar. Ia telah bermain sebanyak 142 kali dan berhasil mencetak 7 gol dan 4 assist selama memperkuat AS Roma.

3. Bryan Cristante





Berikutny ada Bryan Cristante, yang secara karier tak berbeda jauh dengan Gianluca Mancini. Ia didatangkan oleh AS Roma pada musim panas 2018 dari Atalanta. Ia telah terbukti bermain sebanyak 189 kali dan berhasil mencetak 11 gol dan 10 assist.

Mulanya, Bryan Cristante hanya dipinjam selama satu musim penuh dari Atalanta. Namun, dengan performa nya yang bagus, Bryan Cristante direkrut secara permanen oleh AS Roma pada musim 2019.

2. Stephan El Shaarawy





Kemudian ada Stephan El Shaarawy, yang bergabung dengan AS Roma pada musim dingin 2016. Akan tetapi, saat itu ia masih berstatus pinjaman dari AC milan.

Lalu, ia dipermanenkan pada musim panas 2016. Pemain Italia itu dipermanenkan dengan biaya 14 juta Euro atau sekira Rp225 miliar.

Ia sempat pindah ke Liga China pada 2019. Namun, kembali ke AS Roma pada musim dingin 2021. Stephan El Shaarawini sudah bermain sebanyak 196 kali dan berhasil mencetak 49 gol dan 28 assist.

1. Lorenzo Pellegrini





Di urutan pertama tentu ada Lorenzo Pellegrini pemain aktif AS Roma dengan jumlah bermain paling banyak. Ia merupakan pemain yang sudah membela AS Roma sejak kecil.

Ia mulai bergabung dengan AS Roma di musim 2013. Kemudian sempat dijual ke Sassuolo, dan kembali ke AS Roma pada musim 2017. Sejauh ini, ia telah bermain sebanyak 206 kali dan berhasil mencetak 37 gol dan 49 assist bersama AS Roma di semua kompetisi. Ia memegang sosok vital sebagai jenderal lapangan tengah, juga kapten Giallorossi.