HASIL AS Roma vs Napoli di pekan ke-11 Liga Italia 2022-2023 sudah diketahui. Partenopei -julukan Napoli- sukses meraih kemenangan secara dramatis dengan skor tipis 1-0 atas Giallorossi -julukan AS Roma.

Laga AS Roma vs Napoli dilangsungkan di Stadion Olimpico Roma, Italia pada Senin (23/10/2022) pukul 01.45 WIB. Gol semata wayang dalam laga ini dicetak oleh Victor Osimhen jelang akhir laga (80’).

Hasil tersebut membuat Napoli belum terkalahkan musim ini. Dari 11 laga yang sudah dijalani, Napoli mencatatkan 9 kemenangan dan 2 hasil imbang. Mereka pun makin kukuh di puncak klasemen.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada awal babak pertama, AS Roma mencoba memegang kendali jalannya pertandingan. Terpantau, mereka melancarkan serangkaian serangan untuk menggedor pertahanan Napoli. Peluang pertama pun didapat oleh Mady Camara.

Sayangnya, tendangan pemain asal Guinea itu mampu ditepis oleh Alex Meret. Serangan bertubi-tubi I Giallorossi -julukan AS Roma- terus berlanjut. Kali ini, Tammy Abraham berhasil melepaskan tembakan keras.

Namun, tembakan tersebut masih menyamping tipis dari gawang Alex Meret. AS Roma yang tampil di kandangnya semakin beringas menyerang pertahanan Partenopei -julukan Napoli. Sayang, dari banyaknya peluang, tak ada gol yang tercipta.

Memasuki menit ke-20, Napoli baru bisa keluar dari tekanan yang dibuat oleh AS Roma. Tim besutan Luciano Spalletti itu kini melancarkan serangan balik yang dipimpin langsung oleh Piotr Zielinski dan Victor Osimhen.

Pada menit ke-35, Napoli nyaris mencetak gol pemecah kebuntuan andai sepakkan Khvicha Kvaratskhelia tak menyamping. Kini, Partenopei yang mengontrol jalannya pertandingan menjelang akhir babak pertama.

Rui Patricio menjatuhkan Victor Osimhen di kotak penalti pada menit ke-38. Wasit sempat mengecek Video Assistant Referee (VAR), namun akhirnya memutuskan kontak tersebut bukan merupakan pelanggaran.

Kedua tim yang menampilkan permainan jual beli serangan tak mampu menciptakan gol hingga akhir babak pertama. Pada akhirnya, AS Roma dan Napoli masih imbang 0-0 di paruh pertama.

Babak Kedua Pada babak kedua, Napoli lebih berani menginisiasi serangan sejak awal pertandingan. Meski demikian, Partenopei masih kesulitan menembus tembok solid yang dikawal oleh Chris Smalling dan kolega. Sementara, AS Roma masih sabar menunggu momentum untuk melancarkan serangan balik. Situasi ini terus terjadi hingga pertandingan memasuki menit ke-65. Setelah itu, barulah I Giallorossi mulai menemukan ritme permainannya kembali. Bahkan, tim asuhan Jose Mourinho hampir mencetak gol andai sepakan Mady Camara tak diblok. Bola kemudian berhasil direbut Kvaratskhelia yang memimpin serangan balik cepat. Sayang, penyelesaian akhir Osimhen kurang tajam. Pada menit ke-80, Napoli akhirnya memecah kebuntuan setelah Osimhen lepas dari kawalan Smalling. Osimhen (80’) berhasil membayar keraguan Spalletti lewat tendangan kerasnya dari sudut sempit. Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan selesai. Napoli berhasil mengalahkan AS Roma 1-0 dan memperpanjang rekor tanpa kekalahan di musim ini. Susunan Pemain AS Roma vs Napoli: AS Roma (3-5-2): Rui Patricio, Gianluca Mancini (El Shaarawy 82'), Chris Smalling, Roger Ibanez, Rick Karsdrop (Vina 82'), Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Mady Camara (Matic 82'), Leonardo Spinazzola (Shomurodov 85'), Nicolo Zaniolo, Tammy Abraham (Belotti 64’). Pelatih: Jose Mourinho Napoli (4-3-3): Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Kim Min-jae, Juan Jesus, Mathias Olivera, Tanguy Ndombele (Elmas 57’), Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski (Gaetano 75’), Hirving Lozano (Politano 75’), Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia. Pelatih: Luciano Spalletti