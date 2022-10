HASIL Tottenham Hotspur vs Newcastle United di pekan ke-13 Liga Inggris 2022-2023 sudah diketahui. The Lilywhites -julukan Tottenham- dipermalukan The Magpies -julukan Newcastle United- dengan skor 1-2.

Laga Tottenham Hotspur vs Newcastle United digelar di Stadion Tottenham Hotspur, Senin (24/10/2022) dini hari WIB. Dua gol Newcastle United dicetak oleh Callum Wilson (31’) dan Muguel Almiron (40’). Sementara itu, gol hiburan Tottenham dicetak Harry Kane (54’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Mengincar kemenangan usai dihajar 0-2 oleh Manchester United pada tengah pekan ini, Spurs langsung tancap gas begitu laga dimulai. Pada detik 40, mereka pun sudah melesatkan tendangan ke gawang lewat Son Heung Min yang berhasil ditangkap oleh Nick Pope.

Saat laga berjalan sembilan menit, The Lilywhites kembali mengancam tim tamu lewat Son. Namun, tendangannya masih melebar.

Lalu, dua menit kemudian, pemain asal Korea Selatan itu mendapat peluang emas satu lawan satu dengan Pope. Namun, bola sepakannya yang tetap mengarah usai ditepis sang kiper bisa dibuang oeh Kieran Trippier di garis gawang.

Di sisi lain, The Magpies sebenarnya lebih banyak menguasai bola. Namun, mereka kesulitan untuk membongkar pertahanan tim tuan rumah.

Akan tetapi, tim besutan Eddie Howe itu mampu memecah kebuntuan lebih dulu pada menit 31 via Callum Wilson. Mantan pemain Bournemouth itu mencetak gol dengan menggantung Hugo Lloris dari luar kotak penalti setelah sang kiper melakukan kesalahan antisipasi ketika keluar dari sarangnya. Tim tamu unggul 1-0.

Sembilan menit kemudian, Miguel Almiron berhasil menggandakan keunggulan Newcastle menjadi 2-0. Pemain asal Paraguay itu melesatkan bola ke pojok gawang yang tak mampu dijangkau Lloris usai menerima umpan terobosan ciamik dari Sean Longstaff.

Pada menit-menit akhir babak pertama, Spurs terus berusaha untuk membalas gol dari tim tamu. Namun, hingga turun minum skor 2-0 untuk keunggulan Bruno Guimares dan kolega tetap bertahan.

Babak Kedua Unggul 2-0, Newcastle tampil sangat lepas di awal babak kedua. Mereka memegang kendali permainan dan menekan The Lilywhites dengan permainan kaki ke kaki yang mereka peragakan. Pada menit 53, The Magpies pun nyaris menorehkan gol ketiga mereka hari ini lewat Fabian Schar. Sayangnya, tendangan kerasnya yang menyambar umpan silang Trippier masih bisa dihalau oleh Lloris. Semenit berselang, Spurs akhirnya mampu memangkas ketertinggalan mereka via sang kapten, Harry Kane. Striker berpaspor Inggris itu membobol gawang Nick Pope dengan tandukannya yang memanfaatkan sepak pojok yang dieksekusi Son Heung Min. Skor berubah 1-2. Pada menit 68, Newcastle kembali mengancam gawang Lloris lewat tendangan jarak jauh Schar. Namun, kiper asal Prancis itu bisa mengamankannya dengan baik dengan menepisnya. Setelah itu, kedua tim saling jual beli serangan dalam tempo permainan yang cepat. Mereka silih berganti menciptakan peluang emas tetapi tak kunjung membuahkan gol. Empat menit jelang waktu normal usai, Spurs pun hampir menyamakan kedudukan lewat tandukan Eric Dier yang hanya menyamping tipis di sisi kanan gawang. Pada akhirnya, hingga peluit panjang dibunyikan, kedua tim tak mampu mendapatkan gol lagi. Berikut susunan pemain Tottenham Hotspur vs Newcastle United: Tottenham Hotspur (3-5-2): Hugo Lloris; Davinson Sanchez, Eric Dier, Clement Lenglet; Emerson, Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma, Oliver Skipp, Ryan Sessegnon; Harry Kane, Son Heung-min. Cadangan: Matt Doherty, Bryan Gil, Ivan Perisic, Fraser Forster, Djed Spence, Japhet Tanganga, Lucas Moura, Ben Davies, Harvey White. Newcastle United (4-3-3): Nick Pope; Kieran Trippier, Sven Botman, Fabian Schar, Dan Burn; Sean Longstaff, Bruno Guimaraes, Joe Willock; Miguel Almiron, Callum Wilson, Joelinton. Cadangan: Jamaal Lascelles, Jonjo Shelvey, Jamal Lewis, Matt Targett, Loris Karius, Javier Manquillo, Chris Wood, Ryan Fraser, Jacob Murphy.