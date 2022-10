TAK hanya diparkir melawan Chelsea, Cristiano Ronaldo diminta bayar denda 1 juta pounds atau sekira Rp17,5 miliar ke Manchester United. Kabar itu disampaikan salah satu media asal Inggris, Daily Star.

“Cristiano Ronaldo menerima denda 1 juta pounds dan menawarkan permintaan maaf kepada rekan setimnya,” tulis Daily Star.

Sebelumnya, Cristiano Ronaldo membuat ulah di laga Manchester United vs Tottenham Hotspur yang berlangsung di Stadion Old Trafford pada Kamis, 20 Oktober 2022 dini hari WIB. Ketika pertandingan memasuki menit 89, Cristiano Ronaldo memilih memasuki lorong Stadion Old Trafford.

Sikap Cristiano Ronaldo itu tentu sangat disayangkan. Seorang pesepakbola bintang yang memiliki segudang trofi, justru tidak menunjukan rasa profesionalitasnya.

Awalnya, banyak orang menilai Cristiano Ronaldo meninggalkan lorong Stadion Old Trafford karena kesal tidak dimainkan pelatih Manchester United, Erik Ten Hag. Ternyata, Erik Ten Hag berencana memainkan Cristiano Ronaldo di babak kedua.

Namun, permintaan Erik Ten Hag ditolak Cristiano Ronaldo. Alhasil, hukuman pun dijatuhkan Erik Ten Hag kepada Cristiano Ronaldo.

Pelatih asal Belanda itu memilih tidak membawa Cristiano Ronaldo ke dalam lawatan ke Stamford Bridge. Sekadar diketahui, Manchester United akan bertandang ke markas Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023 pada Sabtu, 22 Oktober 2022 pukul 23.30 WIB. Meski begitu, Cristiano Ronaldo sudah meminta maaf. Ia mengakui kesalahannya dan siap bekerja keras untuk Manchester United. "Seperti yang selalu saya lakukan sepanjang karier saya, saya mencoba untuk hidup dan bermain dengan hormat terhadap rekan-rekan saya, lawan saya dan pelatih saya itu tidak berubah. Saya belum berubah, saya orang yang sama dan profesional yang sama dengan saya selama 20 tahun terakhir bermain sepakbola dan rasa hormat selalu memainkan peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan saya," kata Cristiano Ronaldo mengutip dari Instagram-nya, Jumat (21/10/2022). "Saya memulai karier di usia muda, contoh pemain yang lebih tua dan paling berpengalaman selalu sangat penting bagi saya. Karena itu, kemudian, saya selalu mencoba memberi contoh kepada anak-anak muda yang tumbuh di semua tim yang saya wakili. Sayangnya itu tidak selalu memungkinkan dan terkadang panasnya momen menguasai kita," tegas Cristiano Ronaldo. "Saat ini, saya hanya merasa bahwa saya harus terus bekerja keras di Carrington, mendukung rekan tim saya, dan siap untuk segalanya dalam permainan apa pun. Menyerah pada tekanan bukanlah pilihan. Tidak pernah. Ini Manchester United, dan bersatu kita harus berdiri. Sebentar lagi kita akan bersama lagi," tutup ayah lima anak ini.