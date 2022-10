HASIL Manchester United vs Tottenham Hotspur di lanjutan Liga Inggris 2022-2023 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Old Trafford pada Kamis (20/10/2022) dini hari WIB, The Red Devils –julukan Manchester United– menang 2-0.

Gol-gol Manchester United dalam laga ini dilesakkan Fred pada menit 47 dan Bruno Fernandes (69’). Di laga ini, Cristiano Ronaldo hanya mendekam di bangku cadangan hingga pertandingan berakhir.

Berkat kemenangan ini, Manchester United masih duduk di posisi lima klasemen Liga Inggris 2022-2023 dengan 19 angka, atau hanya terpaut satu poin dari Chelsea di posisi empat, atau batas akhir tim yang tampil di Liga Champions 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertarungan antara dua raksasa Liga Inggris ini berjalan seru dan menarik sejak awal pertandingan. Saat laga baru berjalan empat menit, Tottenham Hotspur nyaris unggul jika sepakan Rodrigo Bentancur tak menyamping tipis di sisi gawang David De Gea.

Tak mau kalah, Manchester United langsung mendapatkan dua peluang berbahaya pada menit ke-7 dan 8. Sayangnya, tendangan Anthony dos Santos dan Fred bisa diselamatkan kiper Tottenham Hotspur, Hugo Lloris, yang tampil sangat gemilang.

Sepuluh menit laga bergulir, Anthony kembali mengancam gawang The Lilywhites –julukan Spurs. Namun, tendangan melengkung kaki kiri yang dilesatkannya dari luar kotak penalti masih membentur tiang kanan gawang.

Selang 10 menit, gantian Marcus Rashford yang mendapat peluang emas setelah berdiri bebas di kotak penalti dan menerima umpan terobosan dari Fred. Akan tetapi, lagi-lagi Hugo Lloris melakukan penyelamatan cemerlang dengan menghalau tendangan keras striker asal Inggris tersebut.

Setelah itu dalam kurun waktu empat menit, Setan Merah memperoleh tiga peluang berbahaya via Fred, tendangan bebas Bruno Fernandes dan sepakan voli Luke Shaw. Sial bagi mereka, semua tendangan ketiga pemain tersebut bisa dimentahkan Hugo Lloris.

Tensi permainan pun semakin tinggi setelah itu dengan Manchester United mengurung pertahanan Tottenham Hotspur. Pada menit 37, mereka hampir memecah kebuntuan, tetapi sepakan jarak jauh Fred masih belum tepat sasaran.

Hingga turun minum, Pasukan Erik Ten Hag tak berhenti membombardir tembok pertahanan tim tamu. Namun, sampai babak pertama usai mereka masih belum bisa menorehkan satu gol pun ke gawang Tottenham Hotspur. Skor 0-0 pun mengakhiri jalannya 45 menit pertama.

Babak Kedua Setelah buntu di babak pertama, Manchester United akhirnya bisa memecah kebuntuan saat babak kedua baru berjalan dua menit. Fred yang mencatatkan namanya di papan skor setelah tendangan kaki kirinya yang menyambar umpan tarik Jadon Sancho terkena kaki Ben Davies, sehingga bola berubah arah dan mengecoh Hugo Lloris. Tottenham Hotspur pun merespons cepat dari gol pembuka itu. Mereka mendapatkan peluang matang lewat Harry Kane yang memiliki ruang tembak di kotak penalti. Namun, tendangan kaki kanannya malah melebar ke sisi kanan gawang. Pada menit 54, Antony mengancam pertahanan The Lilywhites lewat aksi individunya yang menusuk ke dalam kotak penalti. Pemain sayap asal Brasil itu lalu melesatkan tendangan mendatar, tetapi masih jauh melebar di sisi kanan gawang. Terus menyerang, Setan Merah menggandakan keunggulan mereka pada menit 68 via Bruno Fernandes. Gelandang serang asal Portugal itu melepaskan tendangan placing ke pojok kanan gawang yang tak mampu dijangkau Hugo Lloris. Lima menit kemudian, Rashford mampu menusuk ke dalam kotak penalti Tottenham Hotspur dengan skill individunya dan mendapat ruang tembak yang sangat terbuka sebelum menembakkan tendangan keras kaki kanannya ke tiang jauh. Akan tetapi, Hugo Lloris lagi-lagi menepis tendangannya hanya dengan satu tangan kanannya. Selepas itu, Manchester United terus menekan pertahanan Tottenham Hotspur. Sementara itu, armada London Utara hanya mengandalkan serangan balik saja yang sejauh ini masih kurang efektif menembus tembok pertahanan tim tuan rumah. Pada menit 80, pasukan Manchester Merah menyarangkan gol ketiga lewat gol kedua Bruno Fernandes di laga ini. Namun, gol itu dianulir wasit karena mantan pemain Udinese itu terlebih dulu dalam posisi offside saat menerima umpan terobosan cantik dari Marcus Rashford. Memasuki menit-menit akhir, Setan Merah tampak mulai menurunkan tempo permainan untuk menjaga keunggulan mereka. Di sisi lain, Spurs terus berusaha mengejar ketertinggalan dengan memasukkan beberapa pemain. Akan tetapi, hingga peluit panjang dibunyikan tak ada gol lagi yang tercipta. Manchester United membungkam Tottenham Hotspur dengan skor 2-0. Berikut susunan pemain Manchester United vs Tottenham Hotspur: MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): David De Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Bruno Fernandes, Jadon Sancho; Marcus Rashford. Cadangan: Tom Heaton, Victor Lindelof, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Anthony Elanga, Alejandro Garnacho, Cristiano Ronaldo. TOTTENHAM (3-5-2): Hugo Lloris; Cristian Romero, Eric Dier, Ben Davies; Matt Doherty, Yves Bissouma, Pierre-Emile Hojbjerg, Rodrigo Bentancur, Ivan Perisic; Harry Kane, Son Heung-Min. Cadangan: Fraser Forster, Djed Spence, Bryan Gil, Lucas Moura, Clement Lenglet, Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon, Japhet Tanganga, Oliver Skipp.