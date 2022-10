PENYEBAB gol Cristiano Ronaldo di laga Manchester United vs Newcastle United dianulir wasit Craig Pawson akan dibahas dalam artikel ini. Sekadar diketahui, laga yang berlangsung di Stadion Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023 itu berakhir 0-0.

Sejatinya Manchester United sempat mencetak gol lewat aksi Cristiano Ronaldo pada menit 48. Akan tetapi, gol Cristiano Ronaldo yang memanfaatkan assist Antony dos Santos dianulir wasit yang memimpin pertandingan, Craig Pawson, karena lebih dulu terjebak offside.

Menurut aturan Law of the Game, jika terjadi pelanggaran karena offside, wasit berhak memberikan tendangan bebas tidak langsung di tempat pelanggaran itu terjadi. Berhubung pelanggaran terjadi tepat di depan kotak penalti Newcastle United, personel The Magpies –julukan Newcastle United– wajib memulai kembali pertandingan dari area tersebut.

Kiper Newcastle United, Nick Pope, pun bergegas mengambil tendangan bebas tidak langsung tersebut. Ketika Nick Pope hendak mengambil bola itu, bek Newcastle United Fabian Schar tidak sengaja menyentuh bola.

Dalam pemikiran Cristiano Ronaldo, bola sudah aktif dan CR7 langsung menyerobot bola. Setelah menyerobot bola dari Nick Pope, Cristiano Ronaldo langsung menceploskan bola ke gawang kosong.

Namun, gol Cristiano Ronaldo dianulir Craig Paswon. Alih-alih mensahkan gol tersebut, sang pengadil justru memberikan Cristiano Ronaldo kartu kuning.

Cristiano Ronaldo diberi kartu kuning karena dianggap melakukan pelanggaran. Penyebabnya karena saat Cristiano Ronaldo menyerobot bola dari Nick Pope, Craig Pawson masih mengangkat tangan tanda pertandingan belum dimulai. Pelatih Newcastle United, Eddie Howe, melihat Fabian Schar tidak bermaksud menyentuh bola. Dalam pandangan Howe, Fabian Schar memang menyerahkan tendangan bebas tidak langsung kepada Nick Pope. “Bagi saya sangat jelas Fabi (Fabian Schar) tidak berniat mengambil tendangan bebas itu. Ia memang membiarkan Nick (Pope) melakukannya. Saya tidak tahu apakah wasit sudah meniup peluit atau tidak, namun saya berpikir laga belum dimulai kembali,” kata Howe mengutip dari Manchester Evening News. Atas hasil ini, Manchester United dan Newcastle United menempati posisi lima dan enam klasemen Liga Inggris 2022-2023 dengan 16 dan 15 angka. Manchester United terpaut tiga angka dari Chelsea di posisi empat, atau batas akhir tim yang lolos ke Liga Champions 2023-2024.