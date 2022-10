LUDOGORETS Razgrad, tim kejutan yang lewati AS Roma di Grup C Liga Eropa 2022-2023 akan diulas dalam artikel ini. Klub asal Bulgaria, Ludogorets Razgrad atau biasa disebut Ludogorets itu mampu menunjukkan kualitas mereka di Grup C Liga Eropa 2022-2023.

Hebatnya, Ludogorets Razgrad sukses tampil apik padahal berada di grup yang sama dengan dua tim yang diprediksi bakal lolos ke babak berikutnya yakni Real Betis dan AS Roma. Saat ini Ludogorets Razgrad bahkan mampu bertengger di atas Giallorossi -julukan AS Roma yang duduk di peringkat ketiga dengan torehan empat poin dari empat pertandingan.

Skuad asuhan Stanislav Genchev itu sukses meraih 7 poin dari empat pertandingan yang telah dilakoni di babak penyisihan Grup C. mereka mampu meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Padahal, pemain-pemain yang memperkuat Ludogorets Razgrad tidak seterkenal para pemain yang membela AS Roma. Namun, mereka sukses membuktikan bahwa faktor keberuntungan dan solidnya permainan mampu membuat tim berjuluk Elang Razgrad itu mengudara.

AS Roma sendiri telah menjadi korban keganasan Ludogorets Razgrad. Kala itu, pada pertandingan pembuka di Liga Eropa 2022-2023, Ludogorets mampu membungkam skuad asuhan Jose Mourinho dengan skor akhir 2-1.

Berlaga di Ludogorets Arena pada 8 September 2022, Cauly Oliveira Souza dan kolega berhasil membuat Giallorossi kerepotan. Meski dalam pertandingan itu Ludogorets digempur habis-habisan oleh AS Roma, mereka sukses menjaga lini pertahanan sehingga hanya satu gol yang tercipta bagi skuad Jose Mourinho.

Teranyar, Ludogorets Razgrad berhasil mendulang kemenangan ketika berhadapan dengan juru kunci Grup C Liga Eropa 2022-2023, HJK Helsinki. Elang Razgrad menang dengan skor meyakinkan 2-0. Laga yang tersaji di Ludogorets Arena pada Jumat 14 Oktober 2022 itu membuat Ludogorets semakin menunjukkan kualitas mereka di tengah tim-tim elit yang berlaga di Liga Eropa. Dua gol kemenangan Ludogorets dicetak Denny Gropper (38’) dan Rick Jhonatan Lima Morais (64’). Selanjutnya, Ludogorets akan menghadapi dua tim elit Eropa di dua laga terakhir babak penyisihan Grup C Liga Eropa 2022-2023. Elang Razgrad bakal menjamu sang pemuncak klasemen sementara, Real Betis pada Kamis 27 Oktober 2022 di Ludogorets Arena. Sementara itu, laga pamungkas kontra AS Roma akan tersaji pada Jumat 4 November 2022 di Stadio Olimpico, Roma. Jika Ludogorets bisa menyapu bersih dua pertandingan terakhir, bukan tidak mungkin klub asal Liga Bulgaria itu lolos ke babak berikutnya dengan predikat juara Grup C.