JELANG Real Betis vs AS Roma di Liga Eropa 2022-2023 akan dibahas dalam artikel ini. AS Roma akan menyambangi markas Real Betis dalam laga lanjutan Grup C Liga Eropa 2022-2023.

Menatap laga tersebut, pelatih AS Roma Jose Mourinho mengharapkan timnya tampil lebih efisien lagi di depan gawang. Pasalnya, laga tersebut menjadi laga krusial bagi Giallorossi -julukan AS Roma.

Pertandingan keempat Liga Eropa 2022-2023 antara Real Betis kontra AS Roma itu akan tersaji berlangsung di Benito Villamarín, Kamis 13 Oktober 2022. Bagi Giallorossi, pertandingan ini sangat penting untuk membuka peluang lolos dari fase grup.

Pasalnya, Giallorossi menelan dua kekalahan dari tiga pertandingan fase grup. Hal itu membuat skuad asuhan Jose Mourinho tersebut berada di posisi ketiga klasemen Grup C Liga Eropa 2022-2023, dengan poin 3.

Jose Mourinho pun menyebut jika lini serang tim asuhannya masih kurang tajam. Mereka mampu membuat sejumlah peluang, namun gagal menyelesaikannya dengan sempurna.

“Jika pertandingan dimenangkan dari jumlah peluang yang didapat, kami sudah berada di puncak Liga Italia. Karena kami membuat banyak peluang, tetapi juga sering meleset,” kata Jose Mourinho di laman resmi AS Roma.

“Hal seperti itu kerap terjadi. Cepat atau lambat, akan ada tim yang akan menerima akibatnya. Karena kami mencetak gol dari empat peluang yang didapat. Kunci utama adalah kami fokus sebagai tim dan tidak memberikan tekanan kepada individu tertentu,” sambung Jose Mourinho. Oleh sebab itu, Jose Mourinho ingin tim besutannya mampu bermain lebih efisien, terutama saat di depan gawang. Hal itu diyakini mampu membantu AS Roma merebut kemenangan. “Kami menghadapi situasi sebagai tim. Mengingat peluang yang dapat dibuat, kami belum cukup mampu untuk membuat gol. Kami harus bergerak ke arah itu. kami harus mencetak lebih banyak dan efisien di depan gawang,” tutur Jose Mourinho.