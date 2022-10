DIHAJAR Timnas Malaysia U-17 dengan skor 1-5 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto beri pesan penting kepada Timnas Indonesia U-17. Pria 43 tahun itu meminta mental dan sikap kesatria menerima kekalahan anak-anak Garuda Asia (julukan Timnas Indonesia U-17) tidak drop, serta tetap semangat menghadapi turnamen selanjutnya.

Hal itu diutarakan oleh Nova Arianto dalam unggahan di Instagram pribadinya. Eks bek Timnas Indonesia menyinggung masa depan pemain Timnas Indonesia U-17 yang masih panjang ke depannya.

(Nova Arianto beri pesan penting kepada pemain Timnas Indonesia U-17)

"Hasil yang pastinya tidak kita semua inginkan tetapi kita harus berikan apresiasi atas kerja keras pemain dan staff semua yang telah berusaha untuk memberikan yang terbaik," ujar Nova, di akun Instagramnya, @novarianto30, Senin (10/10/2022).

Selain itu, Nova juga minta agar pemain Timnas Indonesia U-17 bisa menjaga mental dan sikapnya saat mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Di mana, tim besutannya Bima Sakti saat ini telah dibubarkan sementara.

"Mereka selanjutnya akan naik kelas dan menjadi tugas bersama untuk menjaga mental dan atittude mereka," pesan Nova Arianto.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 gagal lolos ke Piala Asia U-17 2023, usai digasak 1-5 dari Timnas Malaysia U-17, Minggu 9 Oktober 2022 malam WIB. Kekalahan itu membuat tim besutan Bima Sakti harus puas menempati peringkat kedua Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023.

Timnas Indonesia U-17 pun tetap gagal lolos ke Piala Asia U-17 2023 via jalur runner up terbaik. Sebab, di klasemen runner up terbaik Timnas Indonesia U-17 hanya menempati peringkat ketujuh.

Di sisi lain, Nova juga mengatakan bahwa kiprah Arkhan Kaka dkk bukan hanya sampai di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 saja. Melainkan, perjalanan mereka masih jauh dan harus mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi.

"Perjalanan pemain U-17 masih panjang dan selalu ambil pengalaman di setiap pertandingan yang dijalanin karena di situlah pemain akan belajar setiap situasi yang terjadi di lapangan," cetus Nova Arianto.