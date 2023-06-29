Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 1-0. Korsel Tantang Jepang di Final

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |23:08 WIB
Hasil Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 1-0. Korsel Tantang Jepang di Final
Timnas Korea Selatan U-17 lolos ke final Piala Asia U-17 2023 usai menang atas Uzbekistan U-17. (Foto: Twitter/afcasiancup)
A
A
A

PATHUM THANI - Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan U-17 berhasil mengalahkan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U-17 2023 pada Kamis (29/6/2023) malam WIB. Bermaun di Pathum Thani Stadium, Thailand, skuad Korea Selatan (Korsel) menang dengan skor tipis 1-0.

Satu-satunya gol Korea Selatan U-17 pun tercipta pada menit ke-31 berkat gol dari Baek In-woo. Berkat kemenangan itu, Korea Selatan U-17 akan menantang Jepang di final pada Minggu 2 Juli 2023 pukul 19.00 WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Korea Selatan U-17 dan Uzbekistan U-17 langsung bermain lepas sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim saling bergantian dalam melakukan upaya serangan.

Taegeuk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan U-17 berhasil mencetak gol ke gawang Uzbekistan U-17 pada menit ke-31. Gol tersebut diciptakan oleh Baek In-Woo lewat skema tendangan bebas di depan kotak penalti tim lawan.

Timnas Korea Selatan U-17 vs Uzbekistan U-17

Korea Selatan U-17 makin mendominasi laga semenjak unggul atas Uzbekistan U-17. Hal itu menandakan tim tersebut ingin mencetak gol kembali untuk memperlebar keunggulan.

Uzbekistan U-17 praktis mengandalkan serangan balik saja ke pertahanan Korea Selatan U-17. Namun, serangan yang dibuat belum berbuah manis untuk menyamakan kedudukan dalam laga itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/02/51/2839854/jadwal-siaran-langsung-timnas-korea-selatan-u-17-vs-jepang-di-piala-asia-u-17-2023-live-di-inews-1fV2Anqo0U.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Korea Selatan U-17 vs Jepang di Final Piala Asia U-17 2023, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2838978/hasil-timnas-iran-u-17-vs-timnas-jepang-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-3-0-pasukan-samurai-biru-lolos-ke-final-k2CGUNZ28i.jpg
Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 3-0, Pasukan Samurai Biru Lolos ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/51/2837587/hasil-timnas-arab-saudi-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-piala-asia-u-17-2023-menang-2-gol-tanpa-balas-uzbekistan-lolos-ke-semifinal-ubVpXpnL0N.jpg
Hasil Timnas Arab Saudi U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Menang 2 Gol Tanpa Balas, Uzbekistan Lolos ke Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/51/2837528/duel-sengit-timnas-arab-saudi-u-17-vs-uzbekistan-di-perempatfinal-piala-asia-u-17-2023-hari-ini-live-di-inews-E1fd3FLuTm.jpeg
Duel Sengit Timnas Arab Saudi U-17 vs Uzbekistan di Perempatfinal Piala Asia U-17 2023 Hari Ini, LIVE di iNews!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631907/timnas-futsal-indonesia-vs-australia-di-indonesia-arena-berikut-harga-tiketnya-tfj.webp
Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Indonesia Arena, Berikut Harga Tiketnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/19/timnas_jerman_akan_meladeni_hungaria_pada_matchday.jpg
Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Malam Ini: Jerman, Prancis, Belgia Tayang di VISION+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement