Hasil Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 1-0. Korsel Tantang Jepang di Final

Timnas Korea Selatan U-17 lolos ke final Piala Asia U-17 2023 usai menang atas Uzbekistan U-17. (Foto: Twitter/afcasiancup)

PATHUM THANI - Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan U-17 berhasil mengalahkan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U-17 2023 pada Kamis (29/6/2023) malam WIB. Bermaun di Pathum Thani Stadium, Thailand, skuad Korea Selatan (Korsel) menang dengan skor tipis 1-0.

Satu-satunya gol Korea Selatan U-17 pun tercipta pada menit ke-31 berkat gol dari Baek In-woo. Berkat kemenangan itu, Korea Selatan U-17 akan menantang Jepang di final pada Minggu 2 Juli 2023 pukul 19.00 WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Korea Selatan U-17 dan Uzbekistan U-17 langsung bermain lepas sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim saling bergantian dalam melakukan upaya serangan.

Taegeuk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan U-17 berhasil mencetak gol ke gawang Uzbekistan U-17 pada menit ke-31. Gol tersebut diciptakan oleh Baek In-Woo lewat skema tendangan bebas di depan kotak penalti tim lawan.

Korea Selatan U-17 makin mendominasi laga semenjak unggul atas Uzbekistan U-17. Hal itu menandakan tim tersebut ingin mencetak gol kembali untuk memperlebar keunggulan.

Uzbekistan U-17 praktis mengandalkan serangan balik saja ke pertahanan Korea Selatan U-17. Namun, serangan yang dibuat belum berbuah manis untuk menyamakan kedudukan dalam laga itu.