PATHUM THANI - Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan U-17 berhasil mengalahkan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U-17 2023 pada Kamis (29/6/2023) malam WIB. Bermaun di Pathum Thani Stadium, Thailand, skuad Korea Selatan (Korsel) menang dengan skor tipis 1-0.
Satu-satunya gol Korea Selatan U-17 pun tercipta pada menit ke-31 berkat gol dari Baek In-woo. Berkat kemenangan itu, Korea Selatan U-17 akan menantang Jepang di final pada Minggu 2 Juli 2023 pukul 19.00 WIB.
Jalannya Pertandingan
Babak Pertama
Korea Selatan U-17 dan Uzbekistan U-17 langsung bermain lepas sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim saling bergantian dalam melakukan upaya serangan.
Taegeuk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan U-17 berhasil mencetak gol ke gawang Uzbekistan U-17 pada menit ke-31. Gol tersebut diciptakan oleh Baek In-Woo lewat skema tendangan bebas di depan kotak penalti tim lawan.
Korea Selatan U-17 makin mendominasi laga semenjak unggul atas Uzbekistan U-17. Hal itu menandakan tim tersebut ingin mencetak gol kembali untuk memperlebar keunggulan.
Uzbekistan U-17 praktis mengandalkan serangan balik saja ke pertahanan Korea Selatan U-17. Namun, serangan yang dibuat belum berbuah manis untuk menyamakan kedudukan dalam laga itu.