JADWAL Liga Champions 2022-2023 minggu ini akan dibahas di artikel ini. Akan ada laga-laga besar seperti Inter Milan vs Barcelona hingga Chelsea vs AC Milan.

Liga Champions 2022-2023 kembali bergulir setelah melalui istirahat karena jeda internasional selama dua pekan. Klub-klub top pun kembali mengejar poin demi tiket lolos ke babak 16 besar.

Perhatian utama tertuju kepada laga yang akan dihelat di Stadio San Siro antara Inter Milan dan Barcelona. Pemenang dalam laga ini diperkirakan akan menentukan siapa yang akan mendampingi Bayern Munich ke babak berikutnya.

Pada saat ini, Bayern Munich merupakan penguasa Grup C dengan mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan. Sedangkan Inter Milan dan Barcelona baru sama-sama mengoleksi tiga poin usai dikalahkan oleh tim asal Jerman itu pada pekan pertama dan kedua.

Kemudian, laga besar lainnya juga menghadirkan pertemuan antara AC Milan dan Chelsea. Hingga menjelang pekan ketiga babak grup Liga Champions 2022-2023, Chelsea masih belum pernah meraih kemenangan dengan catatan satu poin saja.

Sebuah hasil minor lainnya dalam pertandingan ini akan sangat mempersulit tim asuhan Graham Potter itu untuk melangkah ke babak selanjutnya. Sedangkan AC Milan, di sisi lain, sudah mengumpulkan empat poin dari dua laga.

Sementara itu di Italia, Juventus juga masih mencari kemenangan perdananya usai menderita dua kekalahan beruntun dari Paris Saint-Germain (PSG) dan Benfica. Tim asuhan Massimiliano Allegri itu pun wajib menang pekan ini kala menjamu Maccabi Haifa.

Liverpool akan menjamu Rangers dari negara tetangganya, Skotlandia. Tim asuhan Jurgen Klopp telah meraih kemenangan pertamanya di Liga Champions 2022-2023 usai menumbangkan Ajax Amsterdam 2-1 di pekan sebelumnya, dan mereka perlu melanjutkan tren kemenangan itu.

Laga-laga tim besar lainnya di antara lain melibatkan Manchester City vs FC Copenhagen, Benfica vs PSG, dan Real Madrid vs Shakhtar Donetsk. Ajax vs Napoli juga tak boleh dilewatkan mengingat ini bisa menentukan kelolosan kedua tim ke babak berikutnya.

Berikut Jadwal Liga Champions 2022-2023 Minggu Ini:

Selasa, 4 Oktober 2022 pukul 23.45 WIB

Bayern Munich vs Viktoria Plzen

Olympique Marseille vs Sporting Lisbon

Rabu, 5 Oktober pukul 02.00 WIB

FC Porto vs Bayer Leverkusen

Club Brugge vs Atletico Madrid

Ajax vs Napoli

Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur

Inter Milan vs Barcelona

Liverpool vs Glasgow Rangers

Rabu, 5 Oktober pukul 23.45 WIB

RB Salzburg vs Dinamo Zagreb

RB Leipzig vs Glasgow Celtic

Kamis, 6 Oktober pukul 02.00 WIB

Chelsea vs AC Milan

Juventus vs Maccabi Haifa

Real Madrid vs Shakhtar Donetsk

Sevilla vs Borussia Dortmund

Benfica vs PSG

Manchester City vs FC Copenhagen