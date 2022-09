KLASEMEN sementara Grup C Piala Asia Futsal 2022 kelar laga Timnas Futsal Indonesia vs Lebanon akan dibahas dalam artikel ini. Timnas Futsal Indonesia baru saja menang 7-2 atas Lebanon dalam matchday kedua Grup C Piala Asia Futsal 2022 yang dilangsungkan di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City, Jumat (30/9/2022) malam WIB.

Berkat kemenangan ini, skuad Mohammad Hashemzadeh naik ke posisi dua Grup C dengan koleksi tiga angka. Koleksi poin Timnas Futsal Indonesia sama persis dengan Iran di posisi puncak.

Iran berada di puncak karena unggul selisih gol atas Timnas Futsal Indonesia. Di saat Iran mempunyai selisih gol +5, Timnas Futsal Indonesia memiliki selisih gol 0.

Namun, ada perbedaan di antara kedua tim. Ketika Timnas Futsal Indonesia sudah melakoni dua pertandingan, Iran baru menggelar satu laga.

Rencananya, Iran baru menggelar keduanya pada dini hari nanti, tepatnya pada Sabtu, 1 Oktober 2022 pukul 00.00 WIB. Iran dijadwalkan bersua Taiwan.

Kemudian, turun ke posisi tiga ada Taiwan dengan koleksi satu angka. Sama seperti Iran, Taiwan juga baru menjalani satu laga. Pertandingan kedua Taiwan tersaji dini hari nanti dengan bersua Iran.

Selanjutnya, posisi juru kunci ditempati Lebanon dengan satu angka, hasil dari dua pertandingan. Berkat kemenangan atas Lebanon, Timnas Futsal Indonesia menjaga peluang lolos ke perempatfinal Piala Asia Futsal 2022. Timnas Futsal Indonesia dipastikan lolos ke perempatfinal Piala Asia Futsal 2022 jika menang atas Taiwan di laga terakhir. Laga melawan Taiwan digelar pada Senin, 3 Oktober 2022 pukul 00.00 WIB. Sekadar diketahui, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke perempatfinal Piala Asia Futsal 2022. Berikut klasemen sementara Grup C Piala Asia Futsal 2022 kelar laga Timnas Futsal Indonesia vs Lebanon: 1. Iran: Main 1, Poin 3, Selisih Gol +5 2. Indonesia: Main 2, Poin 3, Selisih Gol 0 3. Taiwan: Main 1, Poin 1, Selisih Gol 0 4. Lebanon: Main 2, Poin 1, Selisih Gol -5