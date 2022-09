KAPTEN Timnas Malaysia U-17, Muhammad Danish Darus, meremehkan Timnas Indonesia U-17. Ia mengatakan tidak takut kepada Timnas Indonesia U-17 yang merupakan lawan timnya di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023.

Timnas Malaysia U-17 tergabung di Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 bersama Timnas Indonesia U-17, Palestina, Guam dan Uni Emirat Arab. Timnas Indonesia U-17 diuntungkan saat tampil di Grup B ini.

(Timnas Malaysia U-16 saat turun di Piala AFF U-16 2022)

Sebab, semua laga Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 yang berlangsung pada 1-9 Oktober 2022, digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Meski bakal bersua Timnas Indonesia U-17 di hadapan suporter lawan, Muhammad Danish Darus sama sekali tidak gentar.

Tak tanggung-tanggung, ia siap membawa Timnas Malaysia U-17 lolos ke Piala Asia U-17 2023. Tentunya untuk lolos ke Piala Asia U-17 2023, skuad Harimau Muda harus mengatasi perlawanan Timnas Indonesia U-17.

“Kami tidak takut Timnas Indonesia. Saya yakin tim ini akan menampilkan performa maksimal. Terlebih, kami sudah bersama-sama selama empat tahun,” kata Muhammad Danish Darus mengutip dari YouTube Harimau Malaya.

“Kami sangat optimistis lebih baik ketimbang mereka (Timnas Indonesia U-17). Melihat persiapan sekarang, kami layak lolos ke Piala Asia U-17,” lanjut Muhammad Danish Darus.

Demi memperbesar peluang lolos, Muhammad Danish Darus melempar janji. Berhubung laga Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia tersaji di match terakhir, Muhammad Danish Darus yakin skuad Harimau Muda sudah meraup sembilan poin saat bersua skuad asuhan Bima Sakti.

“Sebelum bertemu Indonesia, kami harus mengantongi sembilan poin. Hal itu supaya Indonesia takut kepada kami,” tegas Muhammad Danish Darus.

Namun, Muhammad Danish Darus jangan terlalu besar kepala. Di Piala AFF U-16 2022 yang berlangsung di Yogyakarta medio Agustus 2022, Timnas Malaysia U-16 gagal lolos ke semifinal. Di saat bersamaan, Timnas Indonesia U-16 keluar sebagai juara.

(Timnas Indonesia U-17, tuan rumah Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023)

Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 berlangsung per Sabtu, 1 Oktober 2022. Laga pembuka Grup B mempertemukan Palestina vs Malaysia pukul 16.00 WIB dan Uni Emirat Arab vs Guam pukul 20.00 WIB. Timnas Indonesia U-17 baru melakoni laga pertama kontra Guam pada Senin, 3 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB.