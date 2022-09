HASIL kualifikasi Piala Asia U-20 2023 Grup A-D di matchday kedua akan dibahas Okezone. Sayag, dua tim Asia Tenggara, yaitu Myanmar dan Laos, menuai hasil buruk.

Mari mulai dari Grup A yang menyajikan pertandingan Uzbekistan vs Myanmar dan Maldives vs Arab Saudi. Perlu diketahui, pertandingan ini berlangsung di Arab Saudi.

Uzbekistan dengan mudah mengalahkan Myanmar dengan skor telak 3-0. Di pertandingan lainnya, Arab Saudi pesta 11 gol ke gawang Maldives.

Selanjutnya, Grup B mempertemukan Bhutan vs Bangladesh dan Nepal vs Qatar. Kedua pertandingan itu akan berlangsung di Bahrain yang menjadi tuan rumah Grup B. Bhutan kalah 1-2 dari Bangladesh dan Qatar menang 3-1 atas Nepal.

Adapun di Grup C, ada pertandingan Guam vs Palestina dan Laos vs Jepang. Sekadar informasi, Laos merupakan tuan rumah Grup C.

Untuk pertandingan pertama, Palestina membobol gawang Guam hingga lima kali. Lalu, Laos tidak berdaya di hadapan Jepang. Gawang Laos pun empat kali dibobol Jepang.

Beralih ke Grup D, ada pertandingan Kepulauan Mariana Utara vs Suriah dan Turkmenistan vs Yordania. Untuk Grup D, Yordania merupakan tuan rumahnya.

Kembali ke pertandingan, Kepulauan Mariana Utara jadi korban pembantaian dari Suriah. Sebanyak 10 gol bersarang di gawang Kapulauan Mariana Utara. Sementara itu, Yordania menang 3-1 atas Turkmenistan. Berikut hasil kualifikasi Piala Asia U-20 2023 Grup A-D di matchday kedua: Grup A Uzbekistan 3-0 Myanmar Maldives 0-11 Arab Saudi Grup B Bhutan 1-2 Bangladesh Nepal 1-3 Qatar Grup C Guam 0-5 Palestina Laos 0-4 Jepang Grup D Kepulauan Mariana Utara 0-10 Suriah Turkmenistan 1-3 Yordania