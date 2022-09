LINK live streaming Manchester United vs Real Sociedad di Liga Eropa 2022-2023 bisa didapatkan di sini. Salah satu wakil Inggris, Manchester United bakal memulai perjalanannya di pentas Liga Eropa 2022-2023 pada Jumat 9 September 2022 dini hari WIB.

Tim besutan Erik Ten Hag itu berkesempatan menjamu Real Sociedad di laga perdana Grup E Liga Eropa 2022-2023. Sekadar informasi, di Grup E, selain bersama Real Sociedad, Manchester United juga tergabung dengan Sheriff dan Omonia.

Menghadapi lawan pertamanya, Real Sociedad, Erik Ten Hag tidak akan meremehkan lawannya. Pelatih berpaspor Belanda itu justru meminta anak didiknya untuk mengamankan tiga poin ketika berlaga di Old Trafford.

Lebih lanjut, pelatih berkepala plontos itu, juga menyebut bakal memainkan Cristiano Ronaldo di laga krusial ini. Ia berjanji pasukan Setan Merah datang dengan kekuatan penuh demi menghajar Real Sociedad.

“Ya, dia (Ronaldo) akan siap untuk memulai ini,” ucap Erik Ten Hag dilansir dari laman resmi Manchester United.

Akan tetapi, ada satu hal yang tampaknya mengganggu rencana Erik Ten Hag. Salah satu pemain andalan mereka, Anthony Martial harus menepi dari lapangan, lantaran dibekap cedera.

Hal tersebut menjadi catatan khusus bagi Setan Merah, terutama di lini depan. Meskipun Erik Ten Hag masih punya sejumlah opsi, bermain tanpa Anthony Martial.

“Ya, dia (Martial) masih absen. Dia berkembang tapi belu tersedia untuk bergabung dalam tim,” timpal Erik Ten Hag.

Di sisi lain, Real Sociedad disinyalir datang tanpa beban ke Old Trafford. Tim besutan Imanol Alguacil itu optimistis, timnya mampu memberi tekanan dan kejutan kepada Manchester United.

Ia memang tak menganggap enteng pertandingan dini hari nanti. Namun, Imanol Alguacil cukup yakin untuk bikin sejarah mengandaskan tim dengan nama besar, di hadapan publiknya sendiri.

“Kami menghadapi sejarah, dengan skuad bagus yang mereka miliki. Memang benar, mereka telah menghabiskan banyak dana. Tetapi, pertandingan berlangsung di lapangan dan masing-masing tim memiliki 11 pemain,” ujarnya dilansir dari Four Two Four.

Sebatas informasi, selain laga Manchester United vs Real Sociedad, terdapat satu pertandingan lain dari Grup E Liga Eropa 2022-2023. Laga itu mempertemukan Omonia vs Sheriff, yang berlangsung di waktu sama.

Berikut link live streaming Manchester United vs Real Sociedad di Liga Eropa 2022-2023:

