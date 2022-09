HASIL Liga Spanyol 2022-2023 semalam, akan dibahas Okezone. Sebanyak empat pertandingan pekan keempat berlangsung semalam.

Ada dua pertandingan menarik yang dibahas, yaitu Valencia vs Getafe dan Athletic Bilbao vs Espanyol. Pertama, mari bahas pertandingan Valencia vs Getafe.

Pertandingan Valencia vs Getafe berlangsung di Stadion Mestalla, Valencia. Kedua tim itu sama-sama mengakhiri pertandingan dengan 10 orang.

Meski begitu, Valencia mampu menang 5-1 atas Getafe. Gol-gol Valencia dicetak oleh Toni Lato, Samuel Lino, Samu Castillejo, Nico Gonzalez, dan Hugo Duro. Getafe hanya mampu membelas melalui aksi Gaston Alvarez (78’).

Jika Valencia menang, Bibao justru kalah dari Espanyol di Stadion San Mames. Gol tunggal Martin Braithwaite memberi Espanyol poin penuh.

Selain dua pertandingan itu, Osasuna vs Rayo Vallecano dan Villarreal vs Elche pun digelar semalam. Osasuna dan Villarreal menuai kemenangan.

Osasuna menang tipis 2-1 atas Vallecano di Stadion El Sadar. Osasuna menang berkat gol dari Aimar Oroz dan Ruben Garcia. Floria Lejeune hanya mampu menipiskan kekalahan Vallecano.

Sementara itu, Villarreal mengamuk di Stadion Ciutat de Valencia. The Yellow Submarine membuat Elche tidak berdaya selama 90 menit.

Gol-gol kemenangan Villarreal dicetak oleh Gerard Moreno, Giovani Lo Celso, Francis Coquelin, dan Jose Luis Morales Nogales. Kemenangan besar itu membayar kegagalan menuai poin penuh karena imbang 0-0 lawan Getafe pada pertandingan sebelumnya. Berikut hasil Liga Spanyol 2022-2023 semalam: Osasuna 2-1 Rayo Vallecano Athletic Bilbao 0-1 Espanyol Villarreal 4-0 Elche Valencia 5-1 Getafe