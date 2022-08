HASIL AS Roma vs Cremonese di pekan kedua Liga Italia 2022-2023 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Olimpico pada Selasa (23/8/2022) dini hari WIB, Giallorossi –julukan AS Roma– menang 1-0.

Gol tunggal AS Roma dilesakkan Chris Smalling pada menit 65, memanfaatkan umpan Lorenzo Pellegrini. Berkat kemenangan ini, AS Roma naik ke urutan tiga klasemen Liga Italia 2022-2023 dengan enam poin, sama persis dengan Napoli dan Inter Milan di urutan satu dan dua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AS Roma mencoba tampil menekan sejak awal pertandingan dengan memainkan bola-bola yang cepat. Mereka pun langsung menciptakan beberapa peluang emas, meski belum ada yang membuahkan gol.

Secara perlahan, Cremonese mencoba bangkit setelah 10 menit laga berlangsung dan sesekali menebar ancaman. Sayangnya, peluang-peluang yang dihasilkan masih dapat diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan AS Roma.

Setelahnya, AS Roma dan Cremonese saling berusaha menebar ancaman demi menciptakan keunggulan. Berbagai peluang berhasil didapatkan kedua tim, namun masih belum ada gol yang tercipta.

Hingga akhir babak pertama, AS Roma dan Cremonese tak juga berhasil menembus lini pertahanan lawan masing-masing. Alhasil, laga pun berakhir dengan skor 0-0 hingga turun minum.

Babak Kedua Cremonese mencoba meningkatkan intensitas serangan sejak awal babak kedua. Meski begitu, AS Roma tidak tinggal diam. Alhasil, AS Roma pun unggul lebih dulu di menit ke-65. Chris Smalling mencetak gol via sundulan memanfaatkan umpan Lorenzo Pellegrini. Giallorossi pun unggul 1-0 atas Cremonese. Setelah tertinggal, Cremonese mencoba untuk lebih agresif dalam melakukan serangan. Beberapa peluang berhasil didapatkan tim tamu, tetapi Cremonese belum dapat mencetak gol penyeimbang di laga tersebut. Namun, hingga akhir pertandingan, tidak ada gol lagi yang tercipta. AS Roma pun keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 1-0. Berikut susunan pemain AS Roma vs Cremonese: AS Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, C Smalling, G Mancini; L Spinazzola, B Cristante. L Pellegrini, R Karsdorp; N Zaniolo, P Dybala; T Abraham. Pelatih: Jose Mourinho. Cremonese (3-4-1-2): I Radu; L Lochoshvili, V Chiriches, E Aiwu; E Valeri, S Ascacibar, C Pickel, P Ghiglione; L Zanimaccia; D Okereke, C Dessers. Pelatih: Massimiliano Alvini.