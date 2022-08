MANCHESTER – Casemiro segera merapat ke Manchester United. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano.

Ya, kabar gembira datang ke Manchester United di tengah keterpurukannya di Liga Inggris 2022-2023. Pasalnya, tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan gelandang Real Madrid, Casemiro.

Seperti diketahui, nama Casemiro mendadak menjadi incaran dari Man United pada bursa transfer musim panas ini. Setan Merah bukan tanpa alasan merekrut pemain asal Brasil itu.

Pasalnya, Man United memang butuh sosok pemain gelandang tambahan. Mengingat, mereka sampai saat ini kesulitan untuk mendaratkan Frenkie De Jong dari Barcelona. Maka dari itu, tim asuhan Erik Ten Hag itu langsung menjadikan Casemiro targetnya.

Fabrizio Romano mengungkapkan Man United dan Real Madrid telah mencapai kata sepakat terkait transfer Casemiro. Kesepakatan kedua tim berada di angka 60 juta euro (sekira Rp897 miliar) dengan tambahan 10 juta euro.

“Casemiro ke Man United, Here We Go! Real Madrid menerima semua rincian tawaran, klub mempersiapkan kontrak sekarang. Dengan biaya 60 juta euro dan tambahan 10 juta euro,” tulis Romano dalam akun Twitter pribadinya, Jumat (19/8/2022).

Romano juga membeberkan Casemiro akan menekan kontrak hingga 2027. Gelandang berusia 30 tahun itu akan menjalani tes medis dan mengurus kepindahannya pada akhir pekan nanti.

“Casemiro memiliki kesepakatan penuh dengan kontrak empat tahun, opsi hingga 2027. Tes medis dan kemudian visa akan dilakukan selama akhir pekan,” sambungnya.

Tentu saja dengan hadirnya Casemiro, Man United diharapkan bisa meningkatkan performanya. Mengingat, tim besutan Erik Ten Hag itu sedang dalam performa buruk karena menelan kekalahan dari dua laga di Liga Inggris 2022-2023.