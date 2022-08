HASIL Salernitana vs AS Roma di pekan ke-1 Liga Italia 2022-2023 sudah diketahui. Giallorossi -julukan AS Roma- meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0.

Laga itu digelar di Arechi Stadium, Senin (15/8/2022) dini hari WIB. Gol semata wayang AS Roma dalam laga ini dicetak Bryan Cristante pada menit ke-33.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AS Roma mendominasi jalannya pertandingan sejak babak pertama bergulir. Tim besutan Jose Mourinho itu tampil percaya diri, meski bermain di kandang lawan. Tercatat, Paulo Dybala dkk kerap melancarkan serangan ke lini pertahanan Salernitana.

Akan tetapi, hingga menit ke-10, serangan AS Roma masih bisa dipatahkan para pemain lawan. Sebaliknya, Salernitana juga kerap melakukan serangan balik dengan cepat. Erik Botheim dkk mendapat sejumlah peluang. Namun, mereka gagal memanfaatkannya menjadi gol.

Sementara itu, berkat kerja kerasnya, AS Roma sukses membuka keran golnya pada laga ini. Adalah Bryan Cristante (33’) yang mampu menjebol gawang Salernitana melalui tembakan dengan kaki kiri dari luar kotak 16 ke sudut kanan bawah. Kedudukan pun berubah menjadi 1-0, AS Roma memimpin.

Selepas kebobolan, para pemain Salernitana langsung melakukan penguasaan bola dengan baik. Akan tetapi, Federico Bonazzoli dkk belum bisa membongkar pertahanan AS Roma. Sebab, tim besutan Jose Mourinho itu terus menekan mereka di lapangan dan mempersulitnya untuk melakukan serangan.

Memasuki menit ke-40, AS Roma beberapa kali melakukan serangan balik ke lini pertahanan Salernitana. Namun, para peman Salernitana bisa mengamankan gawangnya dari kebobolan kedua kalinya.

Pasukan Salernitana belum menyerah. Tim besutan Devide Nicola itu masih berusaha untuk membongkar pertahanan AS Roma. Sialnya, Federico Bonazzoli dkk justru lagi-lagi menemui kebuntuan. Skor 1-0 untuk keunggulan AS Roma pun bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua Memasuki babak kedua, skuad AS Roma tampil agresif dengan memberikan tekanan kepada Salernitana. Paulo Dybala dkk berusaha untuk mencetak gol keduanya. Namun, peluang yang mereka dapatkan belum bisa dikonversikan menjadi gol hingga menit ke-60. Sementara itu, Salernitana juga sempat memiliki peluang. Namun, beberapa tembakan Federico Bonazzoli dkk masih belum menemui sasaran. Di sisi lain, AS Roma langsung membalas serangan balik melalui Paulo Dybala dkk. Sayangnya, mereka juga belum bisa menambah golnya. Hingga menit ke-70, kedua tim melakukan pergantian pemain demi menambah daya gedornya. Pertandingan pun berlanjut dengan tempo yang sedang. Meski begitu, sejumlah peluang masih bermunculan dari kedua tim. Memasuki menit-menit akhir pertandingan, kedua tim masih saling melancarkan serangan dan mendapatkan peluang. Sayangnya, baik AS Roma maupun Salernitana tidak mampu mengkonversikannya menjadi gol. Kedudukan 1-0 untuk kemenangan AS Roma bertahan hingga babak kedua berakhir. Berikut Susunan Pemain Salernitana vs AS Roma: SALERNITANA XI (3-5-2): Luigi Sepe (GK), Dylan Bronn, Norbert Gyömbér, (c) Federico Fazio, A. Candreva, G. Kastanos, L. Coulibaly, T. Vilhena, P. Mazzocchi, Federico Bonazzoli, Erik Botheim. Pelatih: Davide Nicola AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patrício (GK), Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibañez, Rick Karsdorp, (c) Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Leonardo Spinazzola, Paulo Dybala, Nicolò Zaniolo, Tammy Abraham. Pelatih: Jose Mourinho