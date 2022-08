TIMNAS Indonesia U-16 mengalahkan Vietnam pada pekan pamungkas Grup A Piala AFF U-16 2022. Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia U-16 menjadi juara Grup A dan langsung lolos ke semifinal.

Keberhasilan Timnas Indonesia U-16 itu pun mendapatkan sorotan dari legenda Chelsea yang kini menjadi Direktur Teknik Garuda Select, Dennis Wise. Melalui instagram stories-nya (@denniswise11), dia turut senang atas kemenangan Timnas Indonesia U-16 dan mendoakan Garuda Asia beruntung di semifinal.

“Congrats to Indonesia U16s great win #AFF @pssi wonderful support. Good Luck in the Semi-Finals (emotikon hati),” ungkap Dennis Wise.

Sebagaimana diketahui, pertandingan Timnas Indonesia U-16 melawan Vietnam di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu 6 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB. Pertandingan berjalan sengit sejak menit pertama.

Timnas Indonesia U-16 lebih dominan, tetapi gol justru dicetak lebih dulu oleh Vietnam. Penalti Nguyen Cong Phuong pada menit 42 membuat Timnas Indonesia tertinggal 0-1 saat babak pertama berakhir.

Namun, Timnas Indonesia U-16 mampu bangkit pada babak kedua. Arkhan Kaka Putra (51') dan Muhammad Nabil Asyura (55') mencetak gol yang membawa Timnas Indonesia U-16 berbalik unggul 2-1.

Setelah unggul, Garuda Asia sedikit menurunkan tempo permainan. Akan tetapi, Timnas Indonesia U-16 tetap memberikan tekanan untuk Vietnam.

Sayang, tidak ada gol tambahan tercipta hingga pertandingan berakhir. Skor 2-1 membuat Timnas Indonesia U-16 menjadi juara Grup A dan lolos otomatis ke semifinal.

Sementara itu, Vietnam finis kedua di Grup A. Perlu diketahui, semifinalis Piala AFF U-16 2022 adalah juara grup dan runner-up terbaik. Nasib The Golden Star Muda kini bergantung pada pertandingan lainnya di Grup B dan C. Kini, Vietnam ada di posisi pertama dalam klasemen mini runner-up terbaik dengan koleksi enam poin, tetapi mereka rawan tergusur.