KLUB raksasa Inggris, Chelsea resmi mendatangakn pemain baru di bursa transfer musim panas 2022. Tim berjuluk The Blues itu secara resmi mendatangkan kiper muda asal Amerika Serikat (AS), Gabriel Slonina.

Pemain 18 tahun itu mendapat kontrak menetap di Stamford Bridge hingga 2028 mendatang. Meski begitu, Gabriel Slonina baru akan bergabung dengan Chelsea pada awal 2023 mendatang.

Pasalnya, Wonderkid Amerika Serikat tersebut masih terikat kontrak dengan klub lamanya, Chicago Fire. Sebab demikian, ia harus menyelesaikan musim di Liga Amerika Serikat Serikat (MLS) hingga akhir tahun ini.

“Pemain berusia 18 tahun telah menandatangani kontrak enam tahun dengan The Blues,” tulis pernyataan Chelsea dilansir dari situs resminya, Rabu (3/8/2022).

“Bergabung dengan kami dari klub MLS Chicago Fire di mana ia akan kembali dengan status pinjaman untuk menyelesaikan musim mereka sebelum pindah ke London barat pada awal 2023,” tambahnya.

Bersama Chicago Fire, Gabriel Slonina telah mencatatkan berbagai prestasi yang luar biasa di usia yang sangat muda. Dirinya pun mampu mencatatkan 13 clean sheet di MLS bersama tim senior Chicago Fire.

Dengan pencapaiannya tersebut, Gabriel Slonina akhirnya dipercaya untuk mendapatkan waktu penuh yang semakin memantapkan dirinya di dunia sepak bola senior. Slonina telah menjalani 34 penampilan untuk Chicago Fire secara keseluruhan.

Tidak hanya itu, Slonina juga dipercaya beberapa kali untuk menjaga gawang Timnas AS senior. Hasilnya, Slonina mampu membawa AS memenangkan pertandingan menghadapi Bosnia and Herzegovina pada laga persahabatan.