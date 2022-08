HASIL Liga Champions 2022-2023 semalam, Rabu (3/8/2022) dini hari WIB akan dibahas dalam artikel ini. Liga Champions 2022-2023 belum memasuki fase grup, melainkan baru tiba di babak Kualifikasi Ketiga, atau dua tahap lagi menuju babak 32 besar.

Sejauh ini sudah ada 26 tim yang memastikan ambil bagian di fase grup Liga Champions 2022-2023. Hal itu berarti, Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) masih mencari enam slot tersisa.

Pengisi enam slot ini dapat ditemukan dari tim-tim yang lolos dari babak playoff. Namun, sebelum tampil di babak playoff, tim-tim tersebut harus lebih dulu berpeluh keringat di babak Kualifikasi Ketiga Liga Champions 2022-2023.

Sebanyak 20 tim ambil bagian di babak ini. Menggunakan format home and away, tim yang unggul agregat bakal lolos ke babak playoff. Untuk dini hari tadi, ada lima laga yang digelar.

Hal itu meliputi laga Ludogorets Razgrad vs Dinamo Zagreb, Sheriff Tiraspol vs Viktoria Plzen, AS Monaco vs PSV Eindhoven, Union Saint-Gilloise vs Glasgow Rangers dan Benfica vs Midtjylland.

Hasilnya, Dinamo Zagreb menang 2-1 atas Ludogorets, Viktoria Plzen menumbangkan Sheriff Tiraspol 2-1, AS Monaco dan PSV berbagi angka 1-1, Union Saint-Gilloise menggilas Glasgow Rangers 2-0 dan Benfica menghajar Midtjylland 4-1.

Untuk Benfica, setelah disingkirkan Liverpool di perempatfinal Liga Champions 2021-2022, Raksasa Portugal ini berupaya lolos ke fase grup Liga Champions 2022-2023. Selanjutnya, laga leg II digelar pada pekan depan. Lantas, bagaimana dengan lima laga lain? Bakal mempertemukan tim mana saja? Sebanyak lima laga itu mempertemukan Dynamo Kiev vs Sturnm Graz, Bodo/Glimt vs Zalgiris, Red Star Belgrade vs Pyunik, Qarabag v Ferencvaros. Laga-laga ini digelar nanti malam hingga besok dini hari. Berikut hasil Liga Champions 2022-2023 semalam: Ludogorets Razgrad 1-2 Dinamo Zagreb Sheriff Tiraspol 1-2 Viktoria Plzen AS Monaco 1-1 PSV Eindhoven Union Saint-Gilloise 2-0 Glasgow Rangers Benfica 4-1 Midtjylland.