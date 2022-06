LIVERPOOL – Sadio Mane resmi bergabung ke Bayern Munich dari Liverpool pada bursa transfer musim panas 2022. Mane pun memberikan pesan perpisahan menyentuh untuk Liverpool dan fans-nya.

Seperti diketahui, Bayern mengontrak Mane hingga 30 Juni 2025. Bayern membeli Mane dari Liverpool dengan mahar 32 juta euro (sekira Rp499 miliar) yang bisa menjadi 41 juta euro (sekira Rp640 miliar) jika memenuhi syarat tertentu.

Menariknya, sesaat sebelum kepergiannya ke Bayern, Mane menuliskan pesan perpisahan untuk Liverpool dan fans-nya. Pesan itu diungkapkannya melalui instagram, @sadiomaneofficiel pada Rabu (22/6/2022).

Dalam unggahan itu, Mane mengungkapkan, dirinya sulit berkata-kata untuk fans Liverpool dalam momen ini. Dia hanya bisa mengucapkan rasa terima kasihnya dari hati yang terdalam.

"Teruntuk penggemar (fans Liverpool)! Sulit menemukan kata yang tepat untuk ini. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya," ungkap Mane.

Di sisi lain, penyerang Timnas Senegal itu senang lantaran pernah menjadi bagian penting dari The Reds. Bagaimana tidak, selama enam tahun, dia telah meraih enam trofi, termasuk Liga Champions 2018-2019 dan Liga Inggris 2019-2020.

"Saya sangat senang menjadi bagian yang sangat kecil dari kesuksesan luar biasa yang kami miliki bersama selama enam tahun terakhir," tambah Mane.

Sementara itu, Mane berjanji, bahwa fans Liverpool akan terus abadi di hatinya. Dalam kondisi baik ataupun buruk, dia akan selalu mengingat mereka.

"Anda (fans Liverpool) selalu ada. Dalam waktu yang baik dan dalam waktu yang buruk. Saya tidak akan pernah melupakan ini, terima kasih. You Never Walk Alone," pungkasnya.