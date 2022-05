TIMNAS Indonesia U-23 cuma punya 5 pemain cadangan saat menghadapi Timnas Malaysia U-23 di perebutan medali perunggu SEA Games 2021 yang berlangsung pada Minggu, 22 Mei 2022 pukul 16.00 WIB. Penyebabnya selain karena Elkan Baggott yang tak kunjung gabung skuad Timnas Indonesia U-23, juga efek ada tiga pemain yang absen.

Lantas, kenapa tiga pemain Timnas Indonesia U-23 absen? Mereka absen karena terkena kartu merah saat membela skuad Garuda Muda di laga semifinal SEA Games 2021 kontra Thailand, Kamis 19 Mei 2022 sore WIB.

(Firza Andika terkena kartu merah di laga Indonesia vs Thailand)

Di pengujung pertandingan, wasit yang memimpin laga mengeluarkan kartu merah kepada Firza Andika, Rachmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Firza Andika terkena kartu merah karena menendang perut penyerang Thailand, Patrik Gustavsson, di pengujung pertandingan.

Kemudian, Rachmat Irianto dan Ricky Kambuaya diusir wasit karena terlihat memiting leher pemain Thailand. Akibat ketiadaan Elkan Baggott, Rachmat Irianto, Rachmat Irianto dan Ricky Kambuaya, Timnas Indonesia U-23 hanya bermodakan 16 pemain saat bersua Malaysia.

Ketika 11 pemain berjuang di atas lapangan, lima di antaranya duduk di bangku cadangan. Kondisi di atas bahkan membuat pusing pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong.

Ia mengaku kesulitan mempersiapkan tim di tengah krisis pemain seperti ini. Shin Tae-yong khawatir gagal mengeluarkan strategi terbaik karena minim pilihan pemain.

"Jadi jujur saya ragu-ragu apakah bisa mempersiapkan tim untuk perebutan medali perunggu dengan baik atau tidak," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga kontra Thailland.

Meski begitu, Shin Tae-yong tetap berupaya memberikan yang terbaik. Shin Tae-yong berhasrat menghadirkan medali perunggu bagi Timnas Indonesia U-23.

"Kami akan mencoba dan tetap memberikan yang terbaik," janji Shin Tae-yong.

Kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23, dilangsungkan partai final sepakbola putra SEA Games 2021 antara Vietnam vs Thailand. Pertandingan ini digelar di Stadion My Dinh pada pukul 19.00 WIB.