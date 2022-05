PREDIKSI skor Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal SEA Games 2021 versi media Vietnam, The Thao 247, akan diungkap dalam artikel ini. The Thao 247 memprediksi laga yang berlangsung pada Kamis, (19/5/2022) pukul 16.00 WIB akan berujung 2-2.

Hal itu berarti, tim pemenang akan ditentukan dalam babak tambahan 2x15 menit atau adu penalti. Lantas, dari mana mereka bisa memberikan penilaian di atas?

Performa Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Thailand U-23 yang sama-sama garang di fase grup menjadi indikatornya. Baik Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Thailand U-23 sama-sama mengawali SEA Games 2021 dengan hasil buruk.

Timnas Indonesia U-23 dikalahkan Vietnam 0-3. Sementara itu, Thailand dihancurkan Malaysia dengan skor 1-2. Namun, dalam tiga laga setelahnya baik Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Thailand U-23 sama-sama menyapu bersih laga dengan kemenangan.

(The Thao 247 memprediksi Timnas Indonesia U-23 akan bermain sama kuat 2-2 dengan Timnas Thailand U-23. (Foto: The Thao 247)

Skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– menang 4-1 atas Timor Leste, menghajar Filipina 4-0 dan mempermalukan Myanmar 3-1. Sementara Thailand, menggilas Singapura dan Kamboja 5-0, serta menaklukkan Laos 1-0.

“Pasukan Mano Polking mengalahkan Singapura, Kamboja dan Laos untuk mengakhiri fase grup di posisi puncak. Lawan Thailand di semifinal, Timnas Indonesia U-23, juga membuktikan kehebatannya dengan meraup tiga kemenangan,” tulis The Thao 247.

Namun, media Vietnam The Thao 247 mellihat Timnas Indonesia U-23 sedikit dirugikan jelang laga kontra Thailand. Sebab, mereka bertanding di Stadion Tienh Truong, yang mana otomatis mereka harus beradaptasi lagi. Sekadar diketahui, di fase grup, Timnas Indonesia U-23 melewati semua laga di Stadion Viet Tri yang berada di Provinsi Phu Tho. Sementara itu, Thailand lebih diuntungkan dalam laga nanti karena menjalani semua pertandingan fase grup di Stadion Thien Truong. “Kerugian terbesar yang harus dialami Timnas Indonesia U-23 adalah tidak terbiasa dengan cuaca dan lokasi pertandingan. Di fase grup Timnas Indonesia U-23 bermain di Viet Tri,” lanjut The Thao 247. “Berhubung Vietnam main di Viet Tri, otomatis semifnal lain digelar di Thien Troung. Otomatis Indonesia mengalami kerugian,” tutup ulasan mereka.