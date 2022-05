PREDIKSI skor Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di SEA Games 2021 versi media Vietnam, The Thao 247, akan dibahas dalam artikel ini. The Thao 247 memprediksi Timnas Indonesia U-23 bakal menang 2-1 atas Timnas Filipina U-23 dalam laga yang digelar pada Jumat, (13/5/2022) pukul 16.00 WIB.

The Thao 247 menilai pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memiliki banyak waktu untuk menutupi sejumlah kekurangan skuad Garuda Muda. Grafik permainan Timnas Indonesia U-23 pun meningkat dari pertandingan ke pertandingan.

(Shin Tae-yong siap bawa Timnas Indonesia U-23 kalahkan Filipina di SEA Games 2021)

Satu lagi, kembalinya Asnawi Mangkualam ke skuad meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda Muda. Pemain milik Ansan Greeners ini diprediksi bakal mengawali laga dari awal pertandingan.

โ€œDengan sejumlah perubahan di dalam susunan pemain, tidak menutup kemungkinan Timnas Indonesia untuk memenuhi ambisinya, yakni meraih tiga poin. Namun, Timnas Indonesia U-23 takkan menjalani laga mudah,โ€ tulis The Thao 247.

Laga kontra Filipina merupakan pertandingan penting bagi Timnas Indonesia U-23. Skuad Garuda Muda pantang terpeleset dalam dua laga tersisa fase grup SEA Games 2021.

Di dua laga tersisa kontra Filipina dan Myanmar, Timnas Indonesia U-23 wajib menang. Jika memenangkan dua laga tersebut, koleksi sembilan poin sudah cukup meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke semifinal SEA Games 2021.

Lantas, bagaimana jika dua laga terakhir Timnas Indonesia U-23 hanya mendapatkan empat poin tambahan? Timnas Indonesia U-23 masih harus menunggu hasil pertandingan lain. Demi mendapatkan hasil maksimal kontra Filipina, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, sudah memiliki formula sendiri. Ia meminta Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan untuk bermain ngotot. (Media Vietnam prediksi Timnas Indonesia U-23 menang 2-1 atas Timnas Filipina U-23) "Kami harus lebih kuat main bodi dan intensitas main bodi harus lebih dari yang biasa. Kalau begitu, pasti akan bisa memberikan yang terbaik. Kami juga harus bisa memanfaatkan situasi terkini tim Filipina yang sudah memainkan tiga laga," kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI, Jumat (13/5/2022). Berikut prediksi skor Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di SEA Games 2021 versi media Vietnam: Timnas Filipina U-23 vs Timnas Indonesia U-23 = 1-2