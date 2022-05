JELANG Fiorentina vs AS Roma di Liga Italia 2021-2022 pekan ke-36, pasukan Jose Mourinho dipastikan bermain tanpa satu pemain andalannya. Pemain yang dimaksud adalah jenderal lapangan tengah AS Roma, Henrikh Mkhitaryan.

Sebagaimana diketahui, pertandingan Fiorentina vs AS Roma akan dilangsungkan di Stadion Artemio Franchi pada Selasa, 10 Mei 2022 dini hari pukul 01.45 WIB. Laga tersebut diprediksi akan berjalan sengit lantaran kedua tim tengah bertaruh merebutkan peringkat keenam.

Sayangnya, baik Fiorentina maupun AS Roma sama-sama tidak bisa diperkuat oleh pemain andalannya. Pasalnya, salah satu pemain dari kedua tim sama-sama mengalami cedera sehingga dipastikan absen pada laga tersebut.

Menurut laporan dari Football Italia yang dilansir pada Senin (9/5/2022), pelatih Fiorentina, Vincenzo Italiano mendapatkan satu pemainnya yang absen untuk pertandingan dini hari nanti. Pemain tersebut adalah Gaetano Castrovilli yang mengalami cedera lutut.

Sementara itu, di kubu skuad Jose Mourinho, harus kehilangan Henrikh Mkhitaryan yang absen karena cedera paha. Parahnya, pemain Armenia itu juga akan terancam melewatkan partai final Liga Konferensi Eropa 2021-2022, pada 26 Mei mendatang melawan Feyenoord Rotterdam.

Sekadar informasi, Fiorentina kini menduduki peringkat kedelapan di klasemen sementara Liga Italia 2021-2022. Kedua tim berada dalam mode perebutan tiket Liga Eropa musim depan, di peringkat keenam.Â

Kedua tim hanya berselisih tiga poin, Fiorentina dengan 56 poin. Sementara Giallorossi (julukan AS Roma) sudah mengumpulkan 59 angka. Jika Fiorentina menang, praktis poin mereka akan sama dengan AS Roma. Bahkan, bisa saja, Fiorentina menggeser tempat Serigala Ibukota dari posisi keenam. Sebaliknya, jika AS Roma menang, maka Lorenzo Pellegrini dkk makin dekat dengan Lazio, yang menempati posisi kelima. Sebab demikian, kedua tim dipastikan bakal main ngotot sejak peluit babak pertama. Prediksi Susunan Pemain Fiorentina vs AS Roma di Liga Italia 2021-2022: Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. AS Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, Vina; Afena-Gyan, Pellegrini; Ibrahim.