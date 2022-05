PELATIH asal Malaysia, Raja Isa, menghina aksi Ronaldo Kwateh bersama Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2021. Juru taktik yang pernah menangani sejumlah klub Indonesia itu menyebut Ronaldo Kwateh tak memiliki mental ketika membela skuad Garuda Muda di ajang multievent ini.

Timnas Indonesia U-23 menelan kekalahan 0-3 dari Timnas Vietnam U-23 dalam pertandingan perdana Grup A SEA Games 2021 di Stadion San Van Dong Viet Tri, Jumat 6 Mei 2022 malam WIB. Tiga gol kemenangan The Golden Star -julukan timnas Vietnam- dicetak Nguyen Tien Linh pada menit 53', Do Hung Dung (73') dan Le Van Do (87').

(Ronaldo Kwateh (9) saat tampil di SEA Games 2021. (Foto: The Thao 247)

Dalam laga tersebut, Ronaldo Kwateh tampil kurang memuaskan. Masuk di menit 61, winger Madura United itu langsung diganti Marselino Ferdinan 20 menit kemudian.

"Secara mental, dia (Ronaldo Kwateh) tampaknya tidak siap untuk bermain di level SEA Games. Jadi wajar saja jika pelatih Shin Tae-yong menarik Ronaldo keluar," kata Raja Isa dilansir dari The Thao 247, Minggu (8/5/2022).

Meski begitu, Raja Isa menilai Ronaldo Kwateh merupakan salah satu pemain berbakat yang dimiliki Timnas Indonesia U-23. Bakatnya itu pun mendapat pujian dari pelatih Timnas Vietnam U-23, Park Hang-seo.

"Ronaldo adalah pemain muda dan berbakat dan telah dipuji oleh pelatih Park Hang Seo," jelas eks pelatih Persipura Jayapura, PSMS Medan, Persijap Jepara dan lain-lain tersebut. Selanjutnya, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timor Leste U-23 pada Selasa 10 Mei 2022 pukul 19.00 WIB. Kemenangan di laga nanti penting untuk membuka peluang Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal SEA Games 2021. Nantinya, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke semifinal SEA Games 2021. Jadi, akankah Ronaldo Kwateh bakal memberi kontribusi sekaligus membungkam para pengkritik saat Timnas Indonesia U-23 menghadapi Timor Leste, Filipina dan Myanmar di tiga laga sisa fase grup?