PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mencari-cari alasan setelah timnya kalah 0-3 dari Vietnam di laga perdana Grup A SEA Games 2021, Jumat (6/5/2022) malam WB. Ia menyebut salah satu penyebab skuad Garuda Muda kalah karena berlatih di lapangan buruk yang disediakan panitia SEA Games 2021 dalam beberapa hari terakhir.

Berlaga di Viet Tri Stadium, Phu Tho, Vietnam, Timnas Indonesia U-23 berada dalam tekanan Vietnam sepanjang babak pertama. Mereka tak mampu mengimbangi permainan menyerang dari tim tuan rumah meski skor 0-0 tetap bertahan hingga turun minum.

(Timnas Indonesia U-23 berlatih di lapangan latihan yang buruk)

Namun, pada babak kedua lini pertahanan Indonesia sudah tak mampu lagi membendung keganasan lini depan The Golden Star –julukan Vietnam. Armada Park Hang Seo pun mampu menorehkan tiga gol sekaligus yang masing-masing ditorehkan Nguyen Tien Linh (53’), Do Hung Hung (73’) dan Le Van Do (87’).

Kalah telak, Shin Tae-yong merasa The Golden Star –julukan Vietnam– punya banyak keunggulan dari berbagai sisi sehingga lebih siap menjalani laga pembuka tersebut. Selain itu, juru taktik asal Korea Selatan itu juga beralasan tempat latihan yang kurang memadai menjadi salah satu faktor kekalahan Egy Maulana Vikri dan kolega.

"Dalam sepakbola, Anda bisa menang atau kalah. SEA Games 31 diadakan di kandang, jadi Vietnam U23 harus menang atau kalah. Mereka punya banyak keunggulan. Mereka memiliki dukungan yang lebih baik, jadi mereka lebih siap daripada kita,” kata Shin dilansir dari Zing News, Jumat (6/5/2022).

"Kami juga telah berlatih di tempat latihan yang sangat buruk dalam beberapa hari terakhir,” imbuhnya.

Kendati demikian, Shin Tae-yong optimis pasukan Garuda Muda bisa bangkit dari keterpurukan. Ia yakin anak buahnya punya kemampuan yang mumpuni untuk melewati kesulitan di awal SEA Games 2021 ini. “Namun, dengan level pemain Indonesia U23, saya yakin kami akan mengatasi kesulitan untuk mencapai target kami,” pungkas pelatih berusia 51 tahun itu. Kebangkitan Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2021 bisa dilakukan pada laga selanjutnya melawan Timor Leste. Laga kedua Grup A itu akan berlangsung pada Selasa 10 Mei 2022 pukul 19.00 WIB.