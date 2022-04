LIVERPOOL – Manchester United dibantai Liverpool 0-4 dalam lanjutan Liga Inggris 2021-2022. Kekalahan itu menuai banyak kritik untuk Manchester United.

Salah satu kritik datang dari legenda Manchester United, Paul Scholes. Dia menyatakan, penampilan Man United menjijikkan untuk ditonton oleh suporter The Red Devils yang datang ke Anfield, Rabu (20/4/2022).

Sebagaimana diketahui, Ini merupakan kedua kalinya pada musim ini Manchester United menelan kekalahan pahit dari Liverpool. Sebelumnya, The Red Devils juga kalah 0-5 dari The Reds di Old Trafford, 21 Oktober 2021 silam.

Melihat rentetan kekalahan dari Liverpool, Scholes lebih merasa sedih ketimbang marah. Itu mencerminkan betapa kecewannya mantan gelandang andalan Manchester United itu.

Scholes bahkan memprediksi Manchester United akan finis kedelapan pada akhir musim ini. Menurutnya, Manchester United kini tidak dapat dikenali lagi.

β€œ(Manchester United) finish kedelapan dan beri orang ini waktu yang dia butuhkan. Sedih dengan apa yang terjadi, klub sepakbola yang tidak dapat dikenali,” ucap Scholes, dilansir dari Daily Mail, Rabu (20/4/2022).

"Saya telah kehilangan sedikit kemarahan terhadap itu (musim buruk United). Sekarang, saya merasa sedih, itu tidak bagus untuk ditonton. Saya ingin melihat mereka memberikan setidaknya sedikit usaha, sepertinya tempat terakhir yang ingin mereka lihat,” katanya.

β€œMereka ingin musim mereka berakhir, mereka ingin itu selesai, mereka ingin pindah, tapi sayangnya tidak ada tempat persembunyian. Anda tidak bisa datang ke Anfield dan menjadi seperti itu,” sambungnya kecewa. "Penggemar mereka telah melakukan perjalanan jauh, menjijikkan untuk ditonton. Tapi di situlah klub berada saat ini. Mereka harus memberikan sedikit usaha, hanya untuk mereka penggemar datang ke tanah,” pungkas legenda Manchester United.