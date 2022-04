DUA Kali dibantai Liverpool di Liga Inggris 2021-2022, Manchester United dihina klub kasta ketiga Liga Inggris, Shrewsbury Town. Klub yang mentas di League One itu menyebut mereka lebih hebat ketimbang Manchester United karena sanggup membobol gawang The Reds –julukan Liverpool– di Anfield.

Rabu, (20/4/2022) dini hari WIB, Liverpool menjamu Manchester United di lanjutan Liga Inggris 2021-2022. Dalam laga yang digelar di Stadion Anfield itu, Liverpool tampil dominan.

Selain mencatatkan 71,6 persen penguasaan bola, skuad Liverpool juga melepaskan lima shot on target, berbanding satu milik Manchester United! Dari lima shot on target itu, empat di antaranya berbuah gol via brace (dua gol) Mohamed Salah, Luis Diaz dan Sadio Mane.

Kemenangan ini sekaligus menegaskan dominasi Liverpool atas Manchester United di Liga Inggris 2021-2022. Sebelumnya di pertemuan pertama yang berlangsung di Old Trafford, Liverpool menang 5-0!

Jika dihitung agregat, Liverpool menang 9-0 atas Manchester United! Kemenangan atas Manchester United membuat Liverpool naik ke puncak klasemen Liga Inggris 2021-2022 menggeser Manchester City.

Melihat hasil di atas, Manchester United gagal membobol gawang Liverpool dalam dua pertemuan. Hal itulah yang membuat akun Twitter resmi klub Shrewsbury Town, bersuara.

“Kami mencetak gol di Anfield. Sementara itu, Anda tidak,” tulis Shrewsbury Town di akun Twitter-nya, @shrewsweb. Sekadar diketahui, Shrewsbury Town berrtemu Liverpool di babak ketiga Piala FA 2021-2022. Setelah melalui 90 menit pertandingan, The Reds –julukan Liverpool– menang 4-1 atas tim tamu. Meski kalah, Shrewsbury Town layak diapresiasi. Mereka sempat unggul via gol yang dilesakkan Dominic Udoh pada menit 27. Setelah itu, Liverpool menggila via gol-gol dari Kaide Gordon pada menit 34, Fabinho (44’ dan 90+3’) dan Roberto Firmino (78’). Sekarang, langkah Liverpool sudah tiba di final Piala FA 2021-2022 dan bakal bertemu Chelsea pada Sabtu, 14 Mei 2022 malam WIB.