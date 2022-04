JAKARTA - Pelatih Barcelona U-18, Iban Javier mengaku sudah tidak sabar melihat bagaimana mewahnya atmosfer di Jakarta International Stadium (JIS) saat bermain di final International Youth Championship (IYC) 2021 pada Selasa 19 April 2022 malam WIB. Tentunya Javier berharap atmosfer itu bisa membantu Barcelona U-18 dalam menaklukkan Atletico Madrid U-18 di partai final nanti.

Seperti diketahui, kedua tim sudah melalui fase grup pada 13, 15, dan 17 April kemarin. Selama itu, stadion JIS yang dijadikan venue selalu mendapatkan sorotan.

Baik pihak Barcelona U-18 maupun Atletico Madrid U-18 memuji kemegahan stadion berkapasitas 82.000 orang ini. Mereka kompak menyatakan stadion ini setara dengan standar internasional.

Iban Javier pun yakin lagan anti akan menjadi pengalaman tak terlupakan. Bukannya lawan yang bakal jadi sorotan, dia justru menantikan atmosfer laga penting di salah satu stadion terbaik di Indonesia saat ini tersebut.

“Besok kami akan menghadapi Atletico Madrid, dan kami akan bertanding di stadion luar biasa juga. Tentu harapan kami para pemain bisa memberikan yang terbaik,” ucap Iban Javier saat konferensi pers jelang laga pada Senin (18/4/2022).

“Yang terpenting, laga nanti bisa jadi pengalaman yang bagus bagi kami bertanding di stadion yang apik dengan atmosfer yang ciamik,” lanjutnya.

Komentar yang lebih tertuju ke permainan justru diungkapkan kapten Barcelona U-18 Joan Amala Balana. Dia dan rekan-rekannya mempersiapkan mental terbaik menjalani partai sulit ini.

“Kita lihat bahwa besok suatu laga yang sulit, kita harus mempersiapkan mental yang solid agar bisa menang di laga besok, tetapi yang pasti kami harus mempersiapkan diri, meski laga nanti tidak akan berjalan mudah bagi kami,” ucap Joan.

Sebelum laga final Barcelona U-18 vs Atletico Madrid U-18 berlangsung, akan ada pertandingan perebutan peringkat ketiga yang diperebutkan oleh Indonesia All Star U-20 vs Bali United U-18. Laga tersebut berlangsung di hari yang sama, yakni Selasa 19 April 2022 sore WIB.