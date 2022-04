JAKARTA - Pada hari kedua International Youth Championship 2021, para penonton mulai meramaikan Jakarta International Stadium (JIS). Berbagai fans pun hadir untuk membela Indonesia All Star U-20 yang pada sore tadi melawan Bali United U-18, menariknya ada salah satu penonton yang tampil sangat unik dan nyentrik.

Penonton tersebut bernama Agung Tri Wibowo. Dia merupakan warga dari Pasar Gembrong, Cipinang. Agung hadir ke JIS pada Jumat (15/4/2022) sore WIB untuk menonton laga Indonesia All Star U-20 vs Bali United U-18.

Menariknya, pria yang biasa dipanggil bang boy itu hadir dengan gaya yang sangat menyita perhatian. Bagaimana tidak, badannya dilumuri oleh cat berwarna merah putih yang merepresentasikan Indonesia.

Selain itu, pada bagian punggungnya terdapat tulisan 'Ayo Kita Jaga Stadion'. Agung juga membawa satu aksesoris yaitu miniatur Garuda Pancasila.

"Saya dapat undangan dari kelurahan. Saya berpakaian seperti ini untuk melambangkan Bhineka Tunggal Ika," Kata Agung kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (15/4/2022).

Pria yang juga merupakan anggota Ultras Garuda itu mengakui bahwa JIS merupakan stadion yanh sangat istimewa. Dia juga berharap dengan adanya ajang IYC 2021 ini bisa membuat regenerasi Tim Nasional Indonesia lebih maju.

"Saya baru hari ini hadir. Stadion ini sudah istimewa banget, udah kayak stadion-stadion luar," imbuhnya.

"Saya harap sepak bola Indonesia dapat lebih maju dengan stadion yang super megah ini. Ini sebagai langkah awal buat kedepannya semoga bisa mendapat banyak prestasi," sambung Agung.

Pada hari kedua IYC 2021 ini, terpantau penonton yang hadir sangat antusias. Mereka masuk memadati stadion dari pintu barat.

Sementara itu, pada pertandingan antara Indonesia All Star U-20 vs Bali United U-18 berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Indonesia All Star U-20. Selanjutnya pada malam nanti, tepatnya pukul 21.30 ada Barcelona U-18 melawan Atletico Madrid U-18.