HASIL International Youth Championship 2021 untuk laga Indonesia All Star U-20 vs Bali United U-18 sudah diketahui. Hasilnya, Indonesia All Star U-20 sukses meraih kemenangan besar atas Bali United U-18 dengan skor 3-0.

Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), Indonesia pada Jumat (15/4/2022) pukul 15.00 WIB, Indonesia All Star U-20 mampu tampil perkasa sehingga mendominasi permainan. Tiga gol Indonesia All Star U-20 dalam laga ini dicetak oleh Alif Jaelani (13’), Ardi Ardiana (24’), dan M Taufany (43’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Indonesia All Star U-20 langsung tancap gas menyerang pertahanan Bali United U-18. Variasi serangan dari sisi sayap kanan dan kiri membuat pertahanan Serdadu Tridatu -julukan Bali United- terpantau kerepotan.

Situasi ini terus terjadi hingga pertandingan memasuki menit ke-10. Serangan tim asuhan Ilham Ronadhona dipimpin oleh Alif Jaelani. Pemain Barito Putera itu terpantau beberapa kali menyuplai bola ke sisi sayap kanan.

Memasuki menit ke-12, serangan Indonesia All Star U-20 berujung pada tendangan bebas. Alif Jaelani (13’) yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil memanfaatkan peluang dengan baik, Indonesia All Star U-20 unggul 1-0.

Selepas gol tersebut, dominasi Indonesia All Star U-20 semakin tinggi. Tempo permainan yang diperlihatkan anak asuh Ilham Romadhona membuat Serdadu Tridatu muda kewalahan. Karenanya, mereka tak bisa berbuat banyak.

Pada menit ke-24, Indonesia All Star U-20 yang memiliki tendangan sudut berhasil menggandakan keunggulan. Adalah Ardi Ardiana (24’) yang sukses menanduk umpan matang yang dilepaskan rekannya, Indonesia All Star unggul 2-0.

Usai gol itu, Bali United U-18 kini berupaya untuk mengejar ketertinggalan. Terpantau, tim asuhan I Made Pasek Wijaya itu terus melancarkan serangan untuk membongkar pertahanan Indonesia All Star U-20.

Namun demikian, upaya kedua tim untuk mencetak gol selalu berakhir sia-sia. Pada akhirnya, Indonesia All Star U-20 mampu mengungguli Bali United U-18 dengan skor 2-0 di babak pertama IYC 2021.

Babak Kedua Pada awal babak kedua, Indonesia All Star U-20 langsung berinisiatif melakukan serangan masif ke pertahanan Bali United U-18. Pasukan Ilham Romadhona bermain agresif di awal babak kedua. Hasilnya positif, Indonesia All Star U-20 akhirnya berhasil menambah keunggulan setelah tiga menit pertandingan berjalan. M Taufany (43’) yang masuk dari bangku cadangan berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Gol berawal dari pergerakan apik Ardi Ardiana yang mengacak-acak lini belakang Bali United U-18. Namun sayang, tendangan Ardi berhasil dihalau oleh I Made Putra Kaicen. Beruntung, Taufany berada di posisi yang tepat dan melepaskan tembakan keras. Selepas gol tersebut, Bali United U-18 bereaksi dengan langsung melancarkan variasi serangan yang masif. Terpantau, Serdadu Tridatu Muda kini lebih berani untuk bermain terbuka dan melakukan tekanan. Namun, beberapa peluang tidak mampu dikonversi menjadi gol oleh Bali United U-18. Pada akhirnya, Indonesia All Star U-20 mampu menyudahi perlawanan Bali United U-18 dengan skor meyakinkan 3-0. Susunan Pemain Indonesia All Star U-20 vs Bali United U-18: Indonesia All Star U-20: Dian Rizkiana, Komang Teguh, Bima Prahara, Muhammad Rafly, Jimmy Julianus, Brylian Dwiki, Alif Jaelani, Fernando Pamungkas, Ardi Ardiana, Cecep Mulyana, Cois Artomoro. Pelatih: Ilham Romadhona Bali United U-18: I Made Putra Kaicen, I Kadek Ari Premana, I Gede Agus Mahendra, I Komang Aldita Mahaputra, Jovanni Renaldi, I Wayan Adinata, I Made Tito Wiratama, I Kadek Lanang Agus, I Nyoman Adi Wirya Tama, Sheva da Yansa (Kadek Silva 28’), Rahmat Arjuna. Pelatih: I Made Pasek Wijaya