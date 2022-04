JAKARTA – Tim peserta International Youth Championship (IYC) 2021 makan malam bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Pendopo Balai Kota, Selasa (12/4/2022), malam WIB. Tak lama setelahnya, tim peserta pun kembali ke bus TransJakarta masing-masing karena besok IYC 2021 akan dimulai.

Tim peserta IYC 2021, Barcelona U-18, Atletico Madrid U-18, Bali United U-18, dan Indonesia All Star U-20 tiba di Balai Kota pada pukul 20.00 WIB. Tak lama kemudian, mereka langsung menuju ke dalam Balai Kota.

Tim peserta dijamu dengan berbagai macam makanan khas Indonesia. Pihak Balai Kota pun mempersiapkan sendiri makanan yang disuguhkan kepada para pemain dan ofisial.

Jamuan makan malam ini juga makin meriah karena diiringi musik tradisional kecapi dan suling bambu. Hal ini membuat nuansa tradisional begitu terasa pada jamuan makan malam tersebut.

Acara tersebut tidak berlangsung lama dan berakhir pukul 21.00 WIB. Sebelum meninggalkan lokasi acara, para delegasi akan diberikan hantaran oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta.

Setelah itu, para pemain secara tertib kembali ke bus TransJakarta-nya masing-masing. Mereka harus bersiap untuk menghadapi rangkaian IYC 2021 yang akan dimulai besok, Rabu 13 April 2022.

Sekadar informasi, pertandingan fase grup akan berlangsung pada 13, 15, dan 17 April 2022. Pertandingan pembuka fase grup mempertemukan Bali United U-18 dengan Atletico Madrid U-18, Rabu 13 April 2022, pukul 15.00 WIB.

Selanjutnya, ada pertandingan antara Indonesia All Star U-20 vs Barcelona U-18, pukul 21.30 WIB. Tentunya, Indonesia All Star U-20 diharapkan dapat unjuk gigi dan memenangkan pertandingan tersebut.