HASIL drawing Piala Dunia 2022 berpeluang menciptakan duel Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo di final. Duel Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo yang dimaksud di sini adalah bertemunya dua tim nasional mereka, yakni Argentina vs Portugal.

Timnas Argentina menempati Grup C Piala Dunia 2022 sebagai tim unggulan. Albiceleste –julukan Timnas Argentina– tergabung bersama Meksiko, Arab Saudi, dan juga Polandia untuk melaju ke 16 besar Piala Dunia 2022.

(Berikut hasil drawing Piala Dunia 2022)

Sementara itu, Portugal juga berstatus unggulan di Grup H. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tergabung bersama Ghana, Uruguay, dan juga Korea Selatan untuk bisa memastikan diri lolos ke babak selanjutnya.

Atas hasil drawing tersebut, peluang Argentina dan Portugal untuk menjadi juara grup pun cukup terbuka lebar. Jika benar terjadi, maka kedua raksasa sepakbola dunia itu bisa saja bertemu di partai puncak Piala Dunia 2022, mengingat mereka berada di bagan berbeda.

Selain itu, pertemuan Argentina dan Portugal di partai final juga bisa saja terjadi dengan skenario lain. Mereka berpeluang bertemu di partai puncak apabila sama-sama lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup.

Namun, kedua tim papan atas dunia itu berpotensi bertemu lebih dulu di babak perempatfinal. Hal itu terjadi apabila salah satu dari Argentina dan Portugal menjadi juara grup, dan tim lainnya menjadi runner-up.

Meski begitu, banyak rintangan yang harus dihadapi Argentina dan Portugal untuk bisa melaju ke babak final. Pasalnya, mereka harus mampu meladeni pertarungan sengit kontra tim unggulan lainnya untuk melaju ke babak final. (Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi bertemu di final Piala Dunia 2022?) Selain itu, status Argentina dan Portugal yang menjadi unggulan di grup masing-masing belum dapat memastikan keduanya lolos dari penyisihan grup. Pasalnya, tim lain juga bertekad memberikan kejutan untuk melaju sejauh mungkin di Piala Dunia 2022. Menarik menanti kiprah Argentina dan Portugal di Piala Dunia 2022. Akankah salah satu dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bakal mengangkat trofi Piala Dunia 2022?