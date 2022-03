HASIL Arema FC vs PSM Makassar di laga terakhir Liga 1 2021-2022 sudah diketahui. Hasilnya, Sinyo Edan -julukan Arema FC- sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0.

Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (30/3/2022) malam WIB, Arema FC berhasil mengalahkan PSM Makassar berkat gol semata wayang Carlos Fortes. Gol tercipta di menit ke-85.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC memulai pertandingan dengan cukup baik. Tim besutan Eduardo Almeida itu seringkali menebar ancaman ke gawang PSM Makassar.

Akan tetapi di pertengahan laga, PSM Makassar juga sanggup menebar ancaman ke gawang Arema FC. Hasilnya, kedua kesebelasan itu saling jual beli serangan.

Meski begitu, belum ada peluang emas yang mampu menghasilkan keunggulan gol untuk kedua tim. Hingga pertandingan berjalan menit 33, skor kacamata alias 0-0 masih pertandingan tersebut.

Memasuki lima menit akhir, situasi belum berubah. Baik Arema FC dan PSM Makassar belum juga bisa mencetak gol keunggulan. Hasilnya, tim pun harus puas bermain imbang 0-0 di babak pertama.

Babak Kedua

Di babak kedua, tempo permainan yang dimainkan kedua tim belum menurun. Baik Arema FC dan PSM Makassar bermain ngotot guna mencetak gol keunggulannya.

Juku Eja -julukan PSM Makassar- mendapatkan peluangnya di menit ke-52. Akan tetapi tendangan jarak jauh yang dilesatkan Pangeran Kallon masih bisa ditangkap dengan baik oleh kiper Arema FC, Maringa.

Tak sampai disitu. PSM Makassar mendapatkan peluang emasnya di menit ke-71 melalui Yakob Sayuri. Sayang sontekan yang dia lakukan lagi-lagi masih bisa menghargai oleh Maringa. Padahal situasinya sudah dalam one on one namun Yakob masih belum bisa menjebol gawang Arema FC.

Hingga akhirnya, Arema FC berhasil memecah kebuntuan di menit ke-85. Adalah Carlos Fortes yang sukses menjebol gawang PSM Makassar lewat sontekannya. Tim berjuluk SIngo Edan itu pun unggul 1-0.

Jelas kondisi tersebut sulit bagi Juku Eja. Hebatnya, tambahan waktu hanya diberikan selama tiga menit. Alhasil, Arema FC berhasil bungkam PSM Makassar dengan skor tipis 1-0.

Susunan Pemain Arema FC vs PSM Makassar:

Arema FC (4-4-2): Maringa; Johan Ahmad Farizi, Bagas Nugroho, Sergio Silva, Rizky Dwi; Ryan Kurnia (Ridwan Tawainella 46’), Renshi Yamaguchi, Jayus Hariono (Hanif Sjahbandi 46’), Dendi Santoso; Dedik Setiawan, Carlos Fortes.

Pelatih: Eduardo Almeida

PSM Makassar (4-3-3): Syaiful, Abdul Rahman, Erwin Gutawa, Hasyim Kipuw, Zulkifli Syukur; Arfan, Manda Cingi, Rasyid Bakri; Ferdinand Sinaga, Pangeran Kallon (Rizky Eka 62’), Prisca Womsiwor (Yakob Sayuri 63’)

Pelatih: Joop Gall.