SEBANYAK 32 negara yang lolos ke Piala Dunia 2022 akan ditemukan pada 14 Juni 2022 atau 15 Juni 2022 waktu Indonesia. Di tanggal tersebut akan diketahui siapa saja 32 negara yang tampil di Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar pada 21 November hingga 18 Desember 2022.

Sejauh ini sudah ada 19 negara yang lolos ke Piala Dunia 2022. Dari zona Asia ada tuan rumah Qatar, kemudian Iran, Korea Selatan, Jepang dan Arab Saudi. Lanjut ke zona Amerika Selatan (Conmebol) ada Brasil, Argentina, Ekuador dan Uruguay.

(Brasil sudah lolos ke Piala Dunia 2022)

Kemudian Eropa (UEFA) jadi yang paling banyak mengirimkan perwakilan. Dari 13 slot, 10 di antaranya sudah memesan tempat di Piala Dunia 2022. Sebut saja Belgia, Kroasia, Denmark, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Serbia, Spanyol dan Swiss.

Saat ini, zona Oseania (OFC), Afrika (CAF) dan Amerika Utara dan Tengah (Concacaf) yang sama sekali belum mengirim perwakilan. Lantas, berapa jatah masing-masing negara yang diizinkan lolos dari masing-masing konfederasi?

UEFA jadi yang terbanyak yakni 13, AFC (5,5), Conmebol (4,5), OFC (0,5), CAF (5) dan Concacaf (3,5). Lantas, apa maksudnya 0,5 di atas? Artinya 0,5 di sini, tim yang mewakili benua tersebut bisa bertambah jika memenangkan jalur playoff antarkonfederasi.

Ambil contoh Asia. Saat ini Asia sudah memiliki lima wakil, yakni satu tuan rumah dan empat lainnya melalui kualifikasi. Asia bisa memiliki satu wakil tambahan asalkan perwakilan mereka menang saat bersua wakil Conmebol di playoff antarkonfederasi pada 13 atau 14 Juni 2022.

Saat ini UEFA memiliki tiga slot yang belum terisi. Pemenang laga playoff Wales vs Skotlandia/Ukraina, Polandia vs Swedia dan Portugal vs Makedonia Utara bakal lolos ke Piala Dunia 2022. Laga Polandia vs Swedia dan Portugal vs Makedonia Utara digelar pada 30 Maret 2022 dini hari WIB, sedangkan match Wales vs Skotlandia/Ukraina kemungkinan pada 14 Juni 2022.

(Timnas Portugal selangkah lagi lolos ke Piala Dunia 2022)

Sementara itu, lima wakil Afrika yang lolos bakal diketahui pada 30 Maret 2022 dini hari WIB. Sekadar diketahui, pada 26 dan 30 Maret 2022 digelar playoff babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Afrika yang mempertemukan Mesir vs Senegal, Kamerun vs Aljazair, Ghana vs Nigeria, Kongo vs Maroko dan Mali vs Tunisia.

Untuk Concacaf, tiga tim yang finis teratas bakal lolos otomatis ke Piala Dunia 2022. Sementara itu, tim yang menghuni posisi empat bakal bersua wakil Oseania di playoff antarkonfederasi.

Nantinya ada dua playoff antarkonfederasi yang digelar. Sebut saja peringkat lima zona Conmebol kontra peringkat tiga terbaik zona AFC. Sementara itu, satu playoff lain mempertemukan peringkat empat zona Concacaf kontra juara zona OFC atau zona Oseania. Laga playoff sendiri digelar satu kali pada 14 atau 15 Juni 2022 waktu Indonesia.