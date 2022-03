HASIL Timnas Uruguay vs Peru di laga ke-17 Kualifikasi Piala Dunia 2022 sudah diketahui. Hasilnya, Luis Suarez cs berhasil membawa Timnas Uruguay meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0. Hasil ini sekaligus membawa Timnas Uruguay lolos ke Piala Dunia 2022.

Bermain di Estadio Centanario, Jumat (25/3/2022), Giorgian de Arrasceanta jadi pahlawan kemenangan Timnas Uruguay. Dia mencetak gol semata wayang Timnas Uruguay pada menit ke-42.

Kemenangan ini membuat Uruguay kukuh bertengger di posisi keempat klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL. Mereka kini sudah mengemas 25 poin dari 17 laga yang sudah dilakoni.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Uruguay tampak belum panas pada awal pertandingan. Mereka berada dalam tekanan Peru dan bahkan membuat beberapa pelanggaran tak penting pada menit-menit awal.

Bahkan, lima menit laga berjalan, La Blanquirroja –julukan Peru- nyaris membuka papan skor lewat Gianluca Lapadula. Beruntung bagi Uruguay, tandukan mantan pemain AC Milan yang menyambut umpan silang Andre Carillo itu mengarah tepat ke pelukan Sergio Rochet.

Tujuh menit berselang, Lapadulla kembali menebar ancaman ke pertahanan tim tuan rumah. Namun, sepakan kaki kanan yang dilesatkannya dari luar kotak penalty kembali bisa diselamatkan dengan baik oleh Rochet.

Setelah itu, pertandingan berlangsung cukup keras. Kedua tim bertarung sengit di lapangan tengah dan saling jegal untuk merebut bola dari lawan sehingga menyebabkan beberapa pelanggaran keras terjadi.

Setengah jam laga berlangsung, barulah Le Celeste bisa keluar dari tekanan Peru. Mereka mulai bisa menguasai bola lebih lama dan membangun serangan dengan perlahan-lahan.

Hasilnya, pada menit 41 Federivo Valverde hampir menjebol gawang tim tamu. Akan tetapi, tembakan yang dilepaskannya dari jarak jauh bisa ditepis oleh Pedro Gallese.

Semenit kemudian, Uruguay akhirnya bisa memecah kebuntuan. Adalah Giorgian de Arrascaeta yang menjadi pencetak gol.

Dia membobol gawang tim tamunya lewat tendangan kaki kiri dari dalam kotak penalti yang mengarah ke pojok kiri atas gawang. Tendangannya tak mampu dijangkau oleh Gallese. Alhasil, babak pertama pun ditutup dengan skor 1-0 untuk keunggulan tim tuan rumah.

Babak Kedua

Berbeda dengan awal babak pertama, Uruguay mampu memegang kendali permainan menit awal babak kedua. Bahkan, pada menit 47 Facundo Pellistri hampir membuat mereka memimpin 2-0, jika sepakan kaki kanannya tak menyamping di sisi kiri gawang.

Tak lama kemudian, gantian Darwin Nunez dan Diego Godin yang mendapatkan peluang mencetak gol. Sayangnya, tendangan dari kedua pemain tersebut bisa dihadang oleh pemain belakang Peru.

Setelah itu, pertandingan berlangsung cukup alot. Kedua tim sama-sama kesulitan menciptakan peluang dan justru bermain sangat keras.

Baru pada menit 65, Peru bisa mendapatkan peluang pertama mereka pada babak kedua lewat tendangan bebas Christian Cueva. Namun, bola yang dilesatkannya dari jarak yang cukup jauh itu hanya melambung di atas mistar gawang.

Pada menit 70-an, pertandingan kembali berjalan dalam tempo yang lambat. Baik Uruguay ataupun Peru terlihat kurang kreatif untun mengkreasikan peluang dan hanya berkutat di lini tengah saja.

Kemudian, pada 10 menit akhir waktu normal, Uruguay mendapat kesempatan emas untuk memperlebar keunggulan lewat Ronald Araujo dan Edinson Cavani. Namun, kedua pemain tersebut tak mampu mengeksekusi bola dengan baik sehingga tendangan yang mereka lesatkan jauh dari sasaran meski sudah berdiri bebas di dekat gawang.

Alhasil, hingga pertandingan berakhir tidak ada gol tambahan yang tercipta. Uruguay pun mengamankan kemenangan dengan skor tipis 1-0.

Berikut adalah susunan pemain Uruguay vs Peru:

Timnas Uruguay (4-4-2): S. Rochet; M. Olivera, J. Gimenes, D. Godin, R. Araujo; G. De Arrascaeta, F. Valverde, R. Bentancur, F. Pellestri; D. Nunez, L. Suarez.

Cadangan: E. Cavani, S. Coates, M. Caceres, F. Muslera, S. Sosa, D. Suarez, L. Torreira, F. Torres, M. Ugarte, M. Vina.

Timnas Peru (4-5-1): P. Gallese; M. Trauco, A. Callens, C. Zambrano, L. Advincula; R. Tapia, C. Cueva, Y. Yotun, S. Pena, A. Carillo; G. Lapadula.

Cadangan: L. Abram, H. Calcaterra, A. Campos, W. Cartagena, A. Corzo, C. Caceda, E. Flores, C. Gonzales, M. Lopez, S. Ormeno, C. Ramos, A. Valera.