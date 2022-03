JAKARTA โ€“ Jadwal pertandingan pekan ke-33 Liga 1 2021-2022 mengalami perubahan. Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB), Akhmad Hadian Lukita, pun membeberkan penyebab di balik perubahan itu. Disebutnya, hal ini terjadi karena dinamisasi perkembangan persaingan klasemen agar lebih seru.

Seperti diketahui, sebelumnya beberapa laga untuk pekan ke-33 Liga 1 2021-2022 akan diselenggarakan secara acak berbeda-beda hari. Tapi dengan perubahan itu, semua laga akan difokuskan pada 24 dan 25 Maret 2022.

Misalnya saja, laga Persib Bandung melawan Persik Kediri. Sebelumnya, laga itu akan digelar pada Rabu 23 Maret 2022, namun kini dijadwalkan berlangsung pada Jumat 25 Maret 2022.

Laga itu bersamaan dengan pertandingan Bali United melawan Persebaya Surabaya. Perbedaan hanya terdapat pada jam kick off. Laga Persib vs Persik dimulai lebih awal, yakni pukul 18.15 WIB, sementara Bali United vs Persebaya Surabaya pukul 20.45 WIB.

Menurut Lukita, hal ini dilakukan demi menyajikan persaingan yang lebih seru. Kebetulan, Persib dan Bali United menjadi dua tim yang kini memperebutkan gelar juara.

Dengan sama-sama menyisakan dua pertandingan, Bali United kini berada di puncak klasemen dengan poin 72. Sementara Persib Bandung, mereka ada di peringkat kedua dengan 67 poin.

Dengan kata lain, bila Bali United bisa memenangkan laga melawan Persebaya tersebut, apa pun hasil dari laga Persib Bandung, mereka dipastikan juara Liga 1 2021-2022. โ€œ(Perubahan jadwal) karena dinamisasi perkembangan klasemen saja,โ€ ucap Akhmad Hadian Lukita kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (22/3/2022). โ€œKlasemen yang punya kans juara tinggal 2, yaitu Bali United dan Persib, jadi dilaksanakan di hari yang sama agar lebih memaksimalkan persaingan yang lebih seru,โ€ lanjutnya. Bukan hanya persaingan juara, tapi persaingan di papan bawah tak kalah seru. Kini, ada satu tempat lagi di zona degradasi. Setidaknya, lima tim, yakni Persipura Jayapura, Barito Putera, PSS Sleman, PSM Makassar, hingga Persik Kediri, sama-sama berjuang untuk menghindarinya.