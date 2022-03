JADWAL siaran langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona asia di iNewsTV sudah dirilis. Nantinya, bakal digelar dua matchday pamungkas, yakni ke-9 dan 10 di lanjutan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia.

Matchday 9 berlangsung 3 hari lagi, tepatnya pada Kamis, 24 Maret 2022. Laga-laga yang disiarkan meliputi Iran vs Korea Selatan (Grup A), Australia vs Jepang dan China vs Arab Saudi (Grup B).

(Timnas Korea Selatan sudah lolos ke Piala Dunia 2022)

Selanjutnya, di matchday 10 pada Selasa, 29 Maret 2022, ada Uni Emirat Arab vs Korea Selatan (Grup A), Jepang vs Vietnam dan Arab Saudi vs Australia (Grup B) yang bakal disiarkan secara langsung oleh iNewsTV.

Penasaran bagaimana keseruan pertandingan di matchday 9 dan 10 yang akan menjadi penentu? Selain tuan rumah Qatar, Asia sudah meloloskan dua wakil Grup A, Iran dan Korea Selatan ke Piala Dunia 2022.

Sementara itu, dua slot lolos otomatis dari Grup B masih diperebutkan tiga tim kuat yakni Arab Saudi, Jepang dan Australia. Arab Saudi duduk di puncak dengan 19 angka, disusul Jepang (18) dan Australia (15). (Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi berjuang lolos ke Piala Dunia 2022) Jangan lewatkan! Keseruan dari rangkaian pertandingan di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, AFC Qualifier 2022 pada 24 Maret 2022 dan 29 Maret 2022, saksikan secara LIVE di iNews. Selain itu, juga dapat disaksikan di RCTI, MNC Vision, K-Vision, MNC Play, Play Box, Vision+ dan RCTI+. #iNews #MNCGroup #AFCQualifier2022 #FIFAWorldCup Berikut jadwal siaran langsung Kualifikasi Piala Asia 2022 di iNewsTV: Kamis, 24 Maret 2022 Pukul 16.10 WIB Australia vs Jepang Pukul 18.00 WIB Iran vs Korea Selatan Pukul 22.00 WIB China vs Arab Saudi Selasa, 29 Maret 2022 Pukul 17.35 WIB Jepang vs Vietnam Pukul 20.45 WIB UEA vs Korea Selatan Rabu, 30 Maret 2022 Pukul 01.00 WIB Arab Saudi vs Australia