HASIL AS Roma vs Atalanta di pekan ke-28 Liga Italia 2021-2022 sudah diketahui. i Giallorossi -julukan AS Roma- pun sukses meraih kemenangan usai bertarung sengit. Laga rampung dengan skor 1-0.

Bermain di Stadion Olimpico, Minggu (6/3/2022) dini hari WIB, gol AS Roma dicetak oleh Tammy Abraham (32’). Ada dua kartu merah yang dikeluarkan wasit pada laga ini, satu untuk penggawa AS Roma, Henrikh Mkhitaryan (90+6’), dan satu lagi ke kubu Atalanta untuk Marten de Roon (90+4’).

Jalanya Pertandingan

Babak Pertama

Roma langsung tampil menyerang. Pada menit kedua, mereka mendapatkan peluang untuk membuka keunggulan. Namun, tendangan Henrikh Mkhitaryan masih bisa digagalkan pertahan Atalanta.

I Giallorossi terus menekan pertahan Atalanta sehingga peluang kembali didapat pada menit ke-18. Tetapi, sundulan Gianluca Mancini masih bisa digagalkan barisan pertahan tim tamu.

Roma pun akhirnya mencetak gol lewat aksi Tammy Abraham. Dia mencetak gol pada menit ke-34 usai memanfaatkan umpan Zaniolo.

Atalanta kemudian bereaksi, mereka berusaha menembus pertahan Roma. Namun, usaha mereka masih gagal. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan Roma 1-0 atas Atalanta.

Babak Kedua Duel sengit masih tersaji di babak kedua. Atalanta tampil menekan di awal laga, meski begitu mereka masih kesulitan untuk menembus pertahan Roma. Pada menit ke-51, Atalanta mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan, namun tendangan Remo Freuler masih bisa digagalkan. Pada menit ke-60, Atalanta kembali mendapat peluang untuk mencetak gol. Namun, Jose Luis Palomino gagal memanfaatkan peluang tersebut. Memasuki menit ke-75, Atalanta masih belum bisa menembus ketatnya pertahan Roma. Serangan mereka masih dengan mudah digagalkan oleh barisan pertahan tim tuan rumah. Roma kemudian mendapat peluang untuk menggandakan angka di papan skor. Namun, usaha Tammy Abraham kali ini masih dengan mudah digagalkan oleh pertahan tim tamu. Memasuki akhir pertandingan, Atalanta mendapatkan peluang. Merih Demiral menyundul bola, namun belum bisa membuahkan gol. Jelang laga berakhir, petaka datang ke kubu Atalanta. Tepatnya, di menit ke-90+4. Atalanta harus bermain dengan 10 pemain, usai Marten de Roon menerima kartu kuning kedua. Selang dua menit kemudian, giliran Henrikh Mkhitaryan yang mendapat kartu kuning kedua. AS Roma juga bermain dengan 10 orang. Namun, keunggulan mereka tak terusik kaarena tak lama kemudian laga berakhir. Berikut Susunan Pemain AS Roma vs Atalanta: AS Roma (3-4-1-2): Rui Patricio (GK), Marash Kumbulla, Chris Smalling, Gianluca Mancini, Nicola Zalewski, Bryan Cristante, Henrikh Mkhitaryan, Rick Karsdorp, Lorenzo Pellegrini, Tammy Abraham, Nicolo Zaniolo. Pelatih: Jose Mourinho Atalanta (4-2-3-1): Juan Musso (GK), Davide Zappacosta, Jose Palomino, Merih Demiral, Hans Hateboer, Remo Freuler, Marten de Roon, Mario Pasalic, Teun Koopmeiners, Matteo Pessina, Aleksey Miranchuk. Pelatih: Gian Piero Gasperini.