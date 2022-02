HASIL AS Roma vs Hellas Verona di pekan ke-26 Liga Italia 2021-2022 sudah diketahui. I Giallorossi -julukan AS Roma- harus menelan pil pahit karena selain gagal menang, sang pelatih, Jose Mourinho, juga dikartu merah.

Bermain di Stadion Olimpico, Minggu (20/2/2022) dini hari WIB, laga berakhir imbang 2-2. Padahal, AS Roma unggul lebih dahulu lewat gol Anonin Barak (5’) dan Adren Tameze (20’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di hadapan publiknya sendiri, AS Roma justru kecolongan di menit awal oleh Hellas Verona. Adalah Antonin Barak berhasil menjebol gawang yang dijaga Rui Patricio pada menit ke-5.

Setelah itu, tim berjuluk I Giallorossi itu mencoba merespon gol cepat tersebut. Akan tetapi serangan yang dilancarkan para pemain AS Roma masih belum ada yang berbuah gol.

Malahan, AS Roma mendapat petaka kembali di menit ke-20. Ya, mereka kembali kebobolan oleh Hellas Verona. Kali ini lewat sontekan Adrien Tameze usai memanfaatkan umpan silang yang diberikan Caprari. I Giallorossi tertinggal 0-2.

Akan tetapi, tim besutan Jose Mourinho itu sangat minim menciptakan peluang meskipun mendominasi penguasaan bola. AS Roma tampak masih kesulitan dalam hal tersebut dan juga finishing mereka masih sangat buruk.

Memasuki lima menit akhir, tensi pertandingan kedua kesebelasan belum menurun. Pertahanan Hellas Verona masih cukup solid untuk ditembus. Hingga akhirnya, AS Roma pun harus tertinggal 0-2 di babak pertama.

Babak Kedua Di babak kedua, AS Roma bermain lebih menekan sejak peluit dibunyikan. Mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalannya dari Hellas Verona. Beberapa peluang pun mereka dapatkan namun masih bisa diantisipasi oleh lini pertahanan Hellas Verona. Hingga akhirnya, kebuntuan AS Roma baru bisa terpecahkan di menit ke-65. Adalah wonderkid mereka yaitu Cristian Volpito yang sukses mencatatkan namanya di papan skor. Menariknya, ini adalah penampilan pertama Volpito di kasta tertinggi Liga Italia dan dia langsung berhasil mencetak gol. AS Roma pun meningkatkan intensitas permainannya. Dengan harapan mereka bisa membalikan keadaan. Akan tetapi, tampaknya dewi fortuna belum memihak kepadanya karena serangan yang mereka lancarkan masih bisa diamankan oleh para pemain Hellas Verona. Hingga akhirnya AS Roma berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit ke-84. Lagi-lagi gol tersebut dicetak oleh salah satu pemain muda mereka yaitu Edoardo Bove. Tendangan yang dilesatkan pemain berusia 19 tahun itu tak mampu dibendung oleh kiper Hellas Verona. Di menit ke-90 pemandangan menarik pun terjadi. Juru taktik AS Roma, Mourinho kembali bertingkah dengan memprotes wasit berlebihan. Hasilnya, mantan pelatih Manchester United itu diganjar kartu merah. Tambahan waktu empat menit diberikan. I Giallorossi masih terus berupaya untuk mencetak gol keunggulannya. Namun sayang upaya mereka harus pupus karena hingga peluit panjang dibunyikan skor tidak berubah. As Roma dan Hellas Verona bermain imbang dengan skor 2-2. Susunan Pemain AS Roma vs Hellas Verona: AS Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles (Edoardo Bove 79’), Cristante, Sergio Oliveira (Veretout 46’), Vina (Zalewski 46’); Lorenzo Pellegrini; Tammy Abraham, Afena-Gyan (Volpato 62’). Pelatih: Jose Mourinho. Hellas Verona (3-4-2-1): Montipo; Ceccherini, Gunter, Casale; Fararoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Giovanni Simeone. Pelatih: Igor Tudor