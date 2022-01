MILAN - Penggawa Atalanta, Robin Gosens terlihat hadir di markas Inter Milan dan diduga untuk menjalani tes medis di klub tersebut. Gosens disebut tinggal selangkah lagi gabung Nerazzurri karena selain tes medis, pemain asal Jerman itu juga disinyalir akan langsung menandatangani kontrak dengan klub tersebut.

Seperti yang diketahui, Inter baru saja menjalin kesepakatan bersama Atalanta perihal transfer Gosens. Pemain berusia 27 tahun itu akan pindah dengan status pinjaman terlebih dahulu, dengan klausul wajib beli pada akhir musim 2021-2022.

Di akhir musim, manajemen Inter harus merogoh kocek seharga 25 juta Euro atau sekitar Rp400 miliar dengan opsi tambahan senilai 3 juta Euro atau Rp48 miliar jika sang pemain bermain bagus.

Transfer tersebut pun sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh jurnalis pakar transfer, Fabrizio Romano. Selain kesepakatan antar klub, Gosens juga sudah menyetujui durasi kontrak dan gaji yang ditawarkan manajemen Nerrazurri.

"Robin Gosens ke Inter, Here we go! Kesepakatan telah dicapai dengan Atalanta. Pinjaman dengan kewajiban membeli seharga 25 juta Euro, dengan opsi tambahan. Persyaratan pribadi juga sudah disetujui,” kata Fabrizio dikutip dari Twitter pribadinya, @FabrizioRomano, Kamis (27/1/2022).

Terkini, Gosens sudah tiba di klinik CONI pada pukul 9 pagi waktu setempat. Tampak mengenakan jaket hitam dan sepatu putih, fullback lincah tersebut menjalani tes kesehatan sebelum meneken kontrak bersama Inter.

Pengumuman resmi pun kabarnya akan diumumkan pada hari ini, Kamis (27/1/2022). Kontrak Gosens sendiri akan berudurasi 4,5 tahun. Dengan gaji sebesar 2,5 juta Euro atau senilai Rp 40 miliar per tahun. Dengan begitu, hampir bisa dipastikan bahwa kontrak Ivan Perisic yang akan habis pada kahir musim 2021-2022 tidak akan diperpanjang. Chelsea pun dikabarkan menjadi yang terdepan untuk memboyong pemain asal Kroasia tersebut. Menarik tentunya melihat apa yang bisa dilakukan Gosens saat nantinya benar-benar bermain untuk Inter. Sejauh ini penampilan Gosens cukup mengagumkan selama bermain untuk Atalanta.