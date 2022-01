HASIL laga Nottingham Forrest vs Arsenal di babak ketiga Piala FA 2021-2022 menampilkan raihan mengejutkan. Arsenal tersingkir dari ajang Piala FA usai takluk dengan skor tipis, 0-1.

Bermain di The City Ground, Senin (10/1/2022) dini hari WIB, The Gunners -julukan Arsenal- sejatinya mendominasi jalannya duel. Namun, serangan yang dibangun terlihat sangat buruk hingga tak menghasilkan shots on target sebiji pun.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain sebagai tim tamu, The Gunners tampil cukup percaya diri. Bukayo Saka dan kawan-kawan bermain dengan dominan lewat penguasaan bola yang dipegang mereka.

Meski mendominasi jalannya duel, tim asuhan Mikel Arteta tampak sulit untuk menemukan celah. Serangan yang dibangun terlihat sulit untuk menjadi peluang.

Menguasai bola sebanyak 65 persen pada babak pertama, peluang yang didapat pun cukup minim. Tercatat hanya dua peluang yang didapat, dan semua itu gagal berbuah menjadi shots on target.

Kerja sama Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, dan Bukayo Saka, poin yang dituju belum meyakinkan. Serangan mereka kerap kali terhenti di sepertiga lapangan.

Hal tersebut juga berlaku bagi tim tuan rumah. Kesebelasan asuhan Steve Cooper itu gagal untuk mengembangkan permainan. Sebiji tembakan pun tak terjadi dalam 45 menit.

Hingga peluit jeda turun dibunyikan, gol yang dinanti tak kunjung muncul. Skor kaca mata pun menutup jalannya pertandingan di paruh babak.

Babak Kedua Gaya bermain The Gunners tak berubah pada awal babak kedua. Mereka masih mendominasi tim tuan rumah lewat penguasaan bola. Skema serangannya pun belum ada perubahan. Upaya yang dibangun masih sulit untuk menghasilkan peluang yang membahayakan. Terpantau hingga menit 80', Bukayo Saka dan kawan-kawan baru mencatat dua tambahan tembakan. Dan lagi, percobaan tersebut masih melenceng dan menjadi shots off target saja. Di sisi lain, tim tuan rumah berhasil mengembangkan permainan. Mereka sukses keluar menyerang untuk menebar ancaman bagi The Gunners. Berbeda dari Arsenal, Nottingham memiliki dua peluang yang sangat baik. Namun sayang, peluang tersebut masih belum mampu memecah kebuntuan lantaran hanya terkonversi sebagai shots on target saja. Namun cerita berbeda pada menit ke-83'. Satu peluang tambahan berhasil membuat Arsenal gigit jari. Aksi itu dilakukan oleh Lewis Grabban usai memanfaatkan assist dari Ryan Yates. Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan tim tuan rumah. Arsenal tak mampu mengejar kedudukan di sisa waktu yang tersisa, dan memaksa mereka gugur di babak ketiga Piala FA 2021-2022. Berikut Susunan Pemain Nottingham Forrest vs Arsenal: Nottingham Forest (4-2-3-1): Brice Samba; Djed Spence, Joe Worrall, Scott McKenna, Steve Cook; James Garner, Jack Colback; Brennan Johnson, Philip Zinckernagel (Cafu 75'), Ryan Yates; Keinan Davis (Grabban 68'). Pelatih: Steve Cooper Arsenal (4-2-3-1): Bernd Leno; Cedric Soares (Kolasinac 90+1'), Ben White, Rob Holding, Nuno Tavares (Tierney 35'); Albert Sambi Lokonga, Charlie Patino (Lacazette 69'); Bukayo Saka, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli; Eddie Nketiah. Pelatih: Mikel Arteta