PEMAIN Timnas Indonesia yang diprediksi menonjol di laga kontra Malaysia menarik untuk dikulik. Sebab, laga Timnas Indonesia vs Malaysia di Piala AFF 2020 akan menjadi sangat penting dalam menentukan lanjutnya perjalanan skuad Garuda di ajang itu.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Malaysia dalam matchday keempat alias terakhir Grup B Piala AFF 2020. Laga itu akan digelar di Stadion Nasional, Minggu 19 Desember 2021 pukul 19.30 WIB.

Hasil laga ini akan menentukan tim yang lolos ke babak semifinal Piala AFF 2020. Sebab, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam tengah bersaing ketat mengisi posisi dua teratas di klasemen Grup B.

Pentingnya laga ini membuat para pemain Timnas Indonesia diyakini bakal kerja keras kala menghadapi Malaysia nanti. Sejumlah pemain pun dipercaya akan tampil menonjol. Siapa saja? Berikut 5 pemain tersebut.

5. Elkan Baggott

Salah satu pemain yang diyakini tampil menonjol di laga Timnas Indonesia vs Malaysia ialah Elkan Baggott. Elkan sendiri harus absen dalam laga kontra Vietnam beberapa hari lalu karena harus menjalani karantina sesuai aturan pemerintah Singapura.

Kini, setelah menjalani karantina 5 hari, bek yang membela klub Inggris, Ipswich Town itu siap kembali memperkuat lini belakang Timnas Indonesia. Sebelum menjalani karantina, Elkan sudah mentas bersama skuad Garuda di laga kontra Kamboja.

Penampilan apik pun ditunjukkan Elkan Baggott kala itu sehingga membantu Timnas Indonesia menang dengan skor 4-2. Sebelum Elkan masuk pada babak kedua, Indonesia hanya unggul tipis dari Kamboja dengan skor 2-1. Namun, kehadirannya bisa membuat lini belakang skuad Garuda menjadi lebih kuat. Kini, kinerja apiknya pun dipercaya akan berlajut saat melawan Malaysia.

4. Asnawi Mangkualam

Berikutnya, ada nama Asnawi Mangkualam. Bek berusia 22 tahun ini juga terus tampil gemilang di sepanjang gelaran Piala AFF 2020. Di laga kontra Vietnam, kinerja apik Asnawi pun terlihat jelas.

Asnawi Mangkualam terlihat begitu disiplin mengawal pertahanan Timnas Indonesia kala menghadapi Vietnam. Peran besar Asnawi membuat Timnas Indonesia mampu menahan imbang Vietnam dengan skor 0-0. Kini, sosoknya akan turut diwaspadai oleh para pemain Malaysia.

3. Irfan Jaya

Nama lain yang diyakini tampil apik di laga Timnas Indonesia vs Malaysia ialah Irfan Jaya. Sama seperti Asnawi, striker berusia 25 tahun ini juga ters bekerja apik. Bahkan kinerja apiknya diakui pelatih Laos, Vengaadasalam Selvaraj, telah membuat timnya kerepotan saat melawan Indonesia.

“Indonesia punya pemain yang secara individu bagus dan begitu juga secara tim. Menurut saya, dari laga melawan Indonesia, pemain nomor 25, Irfan Jaya, bermain bagus di sayap kiri," kata dia usai laga.

Irfan Jaya pun menjadi man of the match di laga Indonesia vs Laos. Kini, bukan tidak mungkin bahwa Irfan Jaya akan kembali memainkan peran besar untuk Timnas Indonesia kala melawan Malaysia, hingga menyabet status man of the match lagi.

2. Witan Sulaeman

Berikutnya, ada Witan Sulaeman. Dia menjadi aktor penting di sejumlah laga Timnas Indonesia, termasuk kala melawan Laos di Piala AFF 2020. Kala itu, dia mencetak satu gol hingga Indonesia menang besar dengan skor 5-1.

Witan sukses membuat permainan Timnas Indonesia lebih hidup di banyak laga. Dengan kekuatannya itu, Witan dipercaya bisa mengacak-acak lini pertahanan Malaysia hingga membawa Indonesia lolos ke babak semifinal.

1. Evan Dimas

Terakhir, ada nama Evan Dimas. Dia menjdi satu-satunya wakil Timnas Indonesia yang mencetak gol di dua laga Piala AFF 2020 (Laos dan Kamboja). Berkat kontribusinya, Indonesia bisa menang di dua laga itu.

Kinerja apik Evan Dimas pun dipercaya akan berlanjut kala melawan Malaysia. Apalagi, dia sudah berpengalaman dalam mentas di Piala AFF karena sudah ikut membela skuad Garuda di edisi sebelumnya. Evan pun jadi salah satu pemain yang diwaspadai pelatih Timnas Malaysia, Tan Cheng Heo.

“Indonesia mungkin tidak memiliki pengalaman. Namun, para pemain muda mereka menunjukan mengapa mereka salah satu yang terbaik di kawasan ini (Asia Tenggara),” kata Tan Cheng Hoe mengutip dari media Malaysia, The Star.

“Jika kami tidak mematikan mereka, mereka bakal menghukum kami,” lanjut pelatih yang dua kali membawa Malaysia mengalahkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia.