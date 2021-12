ROMA – Laga babak pertama AS Roma vs Inter Milan di pekan ke-16 Liga Italia 2021-2022 sudah rampung digelar. Hasilnya, Inter Milan sukses membuat AS Roma babak belur karena tertinggal 0-3.

Bermain di Stadion Olimpico, Minggu (5/12/2021) dini hari WIB, Inter tampil digdaya sejak awal laga. Tiga gol mereka tercipta lewat aksi Hakan Calhanoglu (15’), Edin Dzeko (24’), dan Denzel Dumfries (39’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Di menit-menit awal babak pertama, kedua tim masih bermain berhati-hati. Inter Milan yang menguasai bola di setengah lapangan dengan mencari-cari celah pertahanan AS Roma.

Sementara Roma, mereka bertahan secara kompak dan kukuh. Tidak ada celah sedikit pun terlihat di antara lini pertahanan mereka. Beberapa kali pun mereka melancarkan serangan balik cepat.

Gol spektakuler dicetak Hakan Calhanoglu pada menit 15. Setelah sebelumnya Veretout membuat Inter mendapatkan tendangan pojok, Calhanoglu mengeksekusinya dan langsung menukik deras ke gawang Rui Patricio. Gol mengejutkan ini membuat Inter unggul 1-0.

Publik Roma lagi-lagi harus tertunduk lesu saat menerima gol kedua dari Nerrazzuri di menit 25. Kali ini Calhanoglu yang memberikan assist dan diakhiri tendangan setengah voli oleh Edin Dzeko. Skor 2-0 untuk Inter.

Ketinggalan dua gol membuat AS Roma menaikkan garis pertahanannya. Di sisi lain, serangan balik terkoordinasi mulai mereka lancarkan yang tak jarang membuat bek Inter kocar-kacir.

Namun upaya itu tidak mengganggu mental pemain Inter untuk melakukan serangan. Hasilnya mereka justru dapat menambah pundi-pundi golnya menjadi 3 melalui sundulan Denziel Dumfries memanfaatkan umpan melengkung Bastoni. Skor menjadi 3-0. Hingga menit akhir Inter masih mendominasi, di sisi lain AS Roma mulai kehilangan semangat. Skor 3-0 untuk tim tamu tidak berubah hingga wasit meniup peluit panjang. Susunan Pemain AS Roma vs Inter Milan: AS Roma (3-1-4-2): Rui Patricio; Gianluca Maldini, Chris Smalling, Marash Kumbulla; Bryan Cristante; Roger Ibanez, Jordan Veretout, Henrikh Mkhitaryan, Matias Vina; Nicolo Zaniolo, Eldor Shomurodov Cadangan: Pietro Boer, Daniel Fuzato, Gonzalo Villar, Riccardo Calafiori, Bryan Reynolds, Borja Mayoral, Amadou Diawara, Edoardo Bove, Ebrima Darboe, Nicola Zalewski, Maissa Ndiaye, Cristian Volpato Pelatih: Jose Mourinho Inter Milan (3-5-2): Samir Handanovic; Danilo D’Ambrosino, Milan Skriniar, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Ivan Perisic; Edin Dzeko, Joaquin Correa Cadangan: Alex Cordaz, Ionut Radu, Roberto Gagliardini, Alexis Sanchez, Matias Vecino, Lautaro Martinez, Stefano Sensi, Arturo Vidal, Federico Dimarco, Fabio Cortonovis, Mattia Zanotti, Franco Ezequiel Carboni Pelatih: Simone Inzaghi