PREDIKSI Manchester United vs Arsenal di pekan ke-14 Liga Inggris 2021-2022 dapat ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, laga Man United vs Arsenal selalu menyajikan partai yang menarik dan tentunya ada gengsi yang dipertaruhkan pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Old Trafford pada Jumat 3 Desember 2021 dini hari WIB.

Man United dan Arsenal memiliki rivalitas yang panjang dan hal itu membuat pertemuan kedua tim layak disebut big match di Liga Inggris. Sekali pun ada tim yang tengah terpuruk di antara Man United atau Arsenal, namun entah kenapa ketika mereka bertemu pertarungan sengit acap kali terjadi.

Tak terkecuali pada Jumat dini hari nanti, di mana Man United siap menjamu Arsenal di Old Trafford untuk bangkit dari keterpurukan. Ya, Man United saat ini tengah mengincar kemenangan untuk menghapus tiga laga tak pernah menang mereka.

Baca Juga: Cristiano Ronaldo Jadi Cadangan di Era Kepelatihan Ralf Rangnick, Ini Jawaban Menohok Michael Carrick

Sementara Arsenal justru sedang berada di performa terbaik lantaran sanggup memenangkan dua laga di tiga pertandingan terakhir di Liga Inggris 2021-2022. Tekanan pun bisa dikatakan lebih berat untuk Man United.

Apalagi saat ini Setan Merah dalam masa transisi usai memecat Ole Gunnar Solskjaer. Meski sudah menunjuk Ralf Rangnick sebagai pelatih sementara, Man United tetap akan didampingi Michael Carrick lantaran masih ada hal yang perlu dipenuhi oleh juru taktik asal Jerman tersebut.

Carrick sudah memimpin Man United di dua laga, dengan hasil sekali imbang dan satu menang. Terlihat hasilnya masih positif, namun dari segi permainan Man United masih sedikit mengkhawatirkan.

Semua itu berbanding terbalik dengan Arsenal yang mulai menemukan formula terbaiknya bersama Mikel Arteta. Dari 12 laga terakhir di Liga Inggris 2021-2022, Arsenal sanggup merebut kemenangan sebanyak sembilan kali.

Tentu itu hasil yang luar biasa mengingat Arsenal sempat kesulitan di awal musim. Kini Arsenal pun berada di posisi kelima, sementara The Red Devils justru terpuruk di urutan ke-10. Untuk kekuatan skuad, Man United masih tanpa Paul Pogba, Edinson Cavani, Raphael Varane, Luke Shaw. Dari lini depan sendiri Man United diprediksi akan kembali memercayai Cristiano Ronaldo yang sempat dicadangkan oleh Carrick di laga sebelumnya. Sementara Arsenal mungkin tanpa pemain andalan mereka, Bukayo Saka karena sempat mengalami masalah usai laga kontra Newcastle United. Absennya Saka bisa jadi peluang untuk Martinelli bermain. Dengan segala hal tersebut, sulit menebak hasil pertandingan Man United vs Arsenal. Namun, Okezone memprediksi ada peluang Arsenal mencuri poin dari Old Trafford dengan kemenangan 1-0 atas Man United. Berikut Prediksi Skor Man United vs Arsenal: Okezone: Man United 0-1 Arsenal Sporkseeda: Man United 1-1 Arsenal Sportsmole: Man United 1-1 Arsenal Whoscored: Man United 1-1 Arsenal Berikut Prediksi Line Up Man United vs Arsenal: Manchester United XI: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Telles; Matic, Fred, McTominay; Fernandes; Sancho, Ronaldo Arsenal XI: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares; Partey, Lokonga; Martinelli, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang Berikut 5 Pertemuan Terakhir Man United vs Arsenal 30/1/2021 Arsenal 0-0 Man United 1/11/2020 Man United 0-1 Arsenal 1/1/2020 Arsenal 2-0 Man United 30/9/2019 Man United 1-1 Arsenal 10/3/2019 Arsenal 2-0 Man United