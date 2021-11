LEICESTER – Leicester City berhasil mengamankan tiga poin usai mampu mengalahkan Legia Warszawa di matchday kelima Grup C Liga Eropa 2021-2022. Bermain di kandang sendiri. The Foxes tepatnya menang dengan skor meyakinkan 3-1 dan hasil itu membuat mereka kini memimpin Grup C.

Bermain di King Power Stadium, Jumat (26/11/2021) dini hari WIB, Pasukan Brendang Rodgers tampil garang pada babak pertama. Mereka mampu menciptakan tiga gol yang hanya bisa dibalas satu oleh Legia. Alhasil, di paruh kedua mereka cenderung bermain lebih aman dengan menurunkan tempo permainan untuk mengunci kemenangan.

Dengan hasil tersebut, Leicester telah mengoleksi delapan poin dan bertengger di posisi teratas Grup C. Namun, mereka belum memastikan diri lolos ke babak berikutnya karena masih bisa dikejar oleh tiga tim lainnya, yakni Spartak Moskow, Napoli dan Legia sendiri.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama





Pada menit 11, Leicester sudah membuka papan skor lewat gol yang diciptakan Patson Daka. Dia menendang bola liar yang bergulir usai Harvey Barnes melakukan penetrasi dengan skill individunya.

Sepuluh menit kemudian, James Maddison menggandakan keunggulan Leicester. Pemain asal Inggris itu melewati tiga pemain sebelum melepaskan tendangan keras ke arah kiri gawang yang tidak bisa diselamatkan oleh Cezary Miszta.

Petaka bagi The Foxes datang pada menit 25. Wasit menunjuk titik putih setelah Caglar Soyuncu melakukan handball di kotak terlarang.

Mahir Emreli yang ditunjuk sebagai algojo oleh Legia gagal melakukan tugasnya dengan baik. Namun, bola muntah hasil tendangan penaltinya yang ditepis oleh Kasper Schmeichel disambar oleh Filip Mladenovic dan tidak bisa dihalau lagi oleh kiper asal Denmark itu.

Terus menekan, pasukan Brendan Rodgers kembali memperlebar jarak menjadi 3-1 pada menit 33. Kali ini, giliran Wilfred Ndidi yang mencetak gol dengan tandukannya yang menyambut sepak pojok Maddison.

Setelah itu, Legia beberapa kali mengancam gawang Leicester dengan umpan-umpan silang yang berbahaya tapi tidak ada yangmembuahkan hasil. Hingga turun minum, tidak ada gol lagi yang tercipta, skor 3-1 untuk keunggulan The Foxes pun menutup 45 menit pertama.

Babak Kedua Pada menit awal babak kedua, pertandingan berlangsung cukup membosankan. Leicester yang memimpin dua gol bermain dengan tempo lambat, sementara Legia kesulitan untuk merebut bola. Berusaha bangkit, Legia mendapatkan peluang pada menit 58 lewat Emreli. Namun tendangan yang dilesatkannya dari luar kotak penalti masih belum tepat sasaran. Sembilan menit kemudian, Barnes kembali mengacak-acak pertahanan Legia dengan skill individunya. Tapi sayang setelah melewati dua pemain, pemain asal Inggris itu gagal melakukan penyelesaian akhir dengan baik, sepakannya hanya menyentuh jaring luar gawang. Barnes benar-benar tampil luar biasa pada pertandingan ini. Dia kembali mengancam pertahanan Legia dengan pergerakan berbahayanya di 10 menit jelang waktu normal usai yang diakhiri dengan sepakannya yang lagi-lagi belum membuahkan hasil. Setelah itu, Leicester hanya berusaha untuk mengunci kemenangan dengan berusaha mempertahankan penguasaan bola. Alhasil, hingga peluit panjang dibunyikan tidak ada gol lagi yang tercipta, mereka pun berhasil menang 3-1 atas Legia. Berikut adalah susunan pemain Leicester City vs Legia Warsawa LEICESTER CITY (4-2-3-1): Kasper Schmeichel; Timothy Castagne, Caglar Soyuncu, Daniel Amartey, Luke Thomas; Boubakary Soumare, Wilfred Ndidi; Ademola Lookman, James Maddison, Harvey Barnes; Patson Daka. Cadangan: Ryan Bertrand, Wanya Marcal-Madivadua, Jamie Vardy, Kiernan Dewsbury-Hall, Marc Albrighton, Ayoze Perez, Jakub Stolarczyk, Kelechi Iheanacho, Hamza Choudhury, Danny Ward, Jannik Vestergaard. LEGIA WARSAW (3-4-3): Cezary Miszta; Mattias Johansson, Mateusz Wieteska, Artur Jedrzejczyk; Yuri Ribeiro, Andre Martins, Bartosz Slisz, Filip Mladenovic; Ernest Muci, Mahir Emreli, Luquinhas. Cadangan: Tomas Pekhart, Kacper Skibicki, Mateusz Holownia, Lindsay Rose, Kacper Tobiasz, Szymon Wlodarczyk, Jurgen Celhaka, Bartlomiej Ciepiela.